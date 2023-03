Profil Why Bunny Why, Solois Asal Medan, Kembali Rilis Single Berjudul Please, Find, Another One

Solois asal Medan, Why Bunny Why Merilis Single Terbaru “Please, Find, Another One”

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Solois asal Kota Medan, Why Bunny Why Merilis Single Terbaru Please, Find, Another One sebagai Momentum Menuju EP kedua setelah pembatasan kegiatan masyarakat dilonggarkan tahun lalu, panggung-panggung musik mulai ramai dan para musisi kembali mengisi berbagai gigs maupun festival.

Solois yang sudah berkarya selama kurang lebih empat tahun ini pun ikut memanfaatkan momen untuk mempromosikan karyanya lewat panggung musik yang ia ikut ramaikan.

Namun, setelah ia merasa masih banyak materi lagu yang perlu diselesaikan, di awal tahun 2023 Why Bunny Why kembali ke dapur rekaman, Ringo Records, studio rekaman di kota Medan untuk kembali menggarap materi lagu-lagunya yang sudah ada. Salah satunya adalah single berjudul Please, Find, Another One.

Jika pada setiap lagu Why Bunny Why kita akan mendengarkan kisah nyata percintaan sang vokalis, Andrey, maka pada perilisan single terbaru ini kita disuguhkan dengan cerita cinta Taqin, sang kibordis.

Single ini bercerita tentang cinta yang tidak kesampaian dan mengejar cinta seseorang yang ujungnya malah direbut

teman sendiri.

"Single ini ‘nggak jauh beda lah ceritanya dengan single sebelumnya, “Tragis”. hanya saja, bedanya single ini tuh Tragis” versinya si Taqin,” ucap Andrey.

Lirik pada lagu ditulis oleh Taqin sendiri, sedangkan proses aransemen dilakukan oleh Andrey dan diproduseri oleh Tengku Ariy (produser Ringo Records). Musik Indie Pop dipilih menjadi genre yang mewakili lagu ini yang diisi dengan 2 (dua) instrumen gitar yang mana ini merupakan format baru bagi Why Bunny Why.

Setelah merampungkan single ini, merilis sebuah EP kedua adalah target tahun ini yang sudah lama direncanakan

oleh Why Bunny Why.

“Please, Find, Another One” sudah dirilis pada awal Februari lalu dan sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital untuk menemani kisah “Tragis” versi kamu.

Why Bunny Why merupakan proyek solo dari Andrey Lubis, musisi asal kota Medan. Memulai berkarya sejak tahun 2019 lalu lewat single lagu berjudul “Stuck”.

Kemudian merilis single “Prom Night” (2019), EP bertajuk “Unusual Drama” berisikan 7 lagu (2019), “Tragis” (2022), dan yang terbaru “Please, Find, Another One” (2023).

Genre yang dibawakan adalah Indie Pop dengan lirik sendu tentang percintaan dan dibalut dengan musik yang manis dan ceria dan bermaksud untuk merayakan kesedihan.

Karya-karyanya menyajikan cerita yang begitu personal tentang pengalaman pribadi yang sangat relate dengan para kaum muda.

Setelah selama setahun Why Bunny Why giat mempromosi karyanya lewat panggung-panggung gigs dan festival, awal tahun 2023 Why Bunny Why kembali memboyong materi lagu-lagunya ke Ringo Records, studio rekaman asal Medan untuk digodok dan rencananya akan merilis EP keduanya di tahun ini juga.

