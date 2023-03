Tiket Pesawat Gratis ke Hong Kong Bagi Warga Sumut, Begini Cara Mendapatkannya

Teach Away

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hong Kong membagikan sebanyak 500 ribu tiket pesawat gratis untuk wisatawan mancanegara.

Bagi Warga Sumatra Utara (Sumut) yang ingin melakukan perjalanan liburan ke Hong Kong dalam waktu dekat, bisa memanfaatkan dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan tiket pesawat PP secara gratis.

Untuk bisa mendapatkan tiket pesawat gratis Hong Kong, Anda harus mengakses halaman web maskapai yang bekerjasama mulai Rabu (15/3/2023) mendatang.

Adapun maskapai yang berpartisipasi meliputi Cathay Pacific Airways, Hong Kong Express dan Hong Kong Airlines.

Selanjutnya, setelah berada di laman resmi maskapai, yang Anda harus lakukan adalah mendaftarkan diri. Cukup ikuti aturan atau mekanisme untuk mendapatkan tiket pada laman resmi maskapai.

Sebagai informasi, tiket bakal diberikan lewat aneka kegiatan semacam undian berhadiah atau bisa juga sistem buy one get one (beli 1 gratis 1).

Ketua Astindo DPD Sumatera Utara Wilson Halim mengatakan penawaran tersebut diluncurkan melalui kampanye promosi wisata Hello Hong Kong dalam upaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dan menggaet kembali wisatawan.

Wilson mengatakan dalam pembagian sebanyak 500 ribu tiket pesawat gratis untuk wisatawan mancanegara, Indonesia sendiri mendapatkan 11.510 tiket.

"Bagi warga Sumut yang ingin mengikuti undian ini silahkan membuka website penerbangan Hongkong. Tinggal buka website, kita register sebagai member jadi nanti pada saat tanggal 14-15 di kirim link ke email dan whatsapp yang sudah teregistrasi di website itu, jadi siapa cepat dia dapat,". ucapnya saat diwawancarai, Kamis (9/3/2023).

Ia juga menambahkan khusus bagi warga Sumut yang berencana akan berangkat berlibur ke Hongkong tidak perlu khawatir lagi soal persyaratan yang ditetapkan.

Karena pasca pandemi Covid-19, dikatakan Wilson, relaksasi penerbangan sudah sangat mudah yaitu sudah dihapuskannya kebijakan wajib Vaksin Covid-19.

Akan tetapi masih melakukan antigen mandiri dengan waktu 24 jam sebelum tiba di Hong Kong.

"Untuk warga Sumut yang berencana liburan ke Hong Kong kini engga perlu khawatir, karena sudah tidak ribet lagi, hanya perlu melakukan antigen mandiri saja sebelum tiba disana, " tuturnya.

Lanjutnya, dengan adanya program dan persyaratan yang semakin memudahkan, ia berharap pertumbuhan pariwisata dari Indonesia yang berkunjung ke Hong Kong semakin meningkat pasca pandemi Covid-19.

(cr9/Tribun-Medan.com)