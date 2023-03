Beda 5 Tahun, Kiesha Alvaro Pacari Frislly Herlind, Tak Peduli Hujatan dan Sudah Direstui Keluarga 

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Pasha Ungu, Kiesha Alvaro kini tengah menjalin hubungan dengan aktris Frislly Herlind, yang merupakan mantan kekasih Jordi Onsu.

Perbedaan usia antara Kiesha Alvaro dengan Frissly Herlind pun jadi sorotan, pasalnya Frislly usianya lebih tua lima tahun dari Kiesha.

Meski usianya keduanya terpaut cukup jauh, namun tak ada yang menghalagi jalinan asmara Kiesha Alvaro dan Frislly Herlind.

Pasha Ungu, Kiesha Alvaro, dan Adelia Wilhelmina. Wajahnya Makin Plek-ketiplek dengan sang Ayah, Keisha Alvaro Dapat Pesan Haru dari Pasha Ungu, Singgung Soal Kedewasaan dan Kesabaran (Instagram @adeliapasha)

Bahkan keduanya sudah saling mendapat restu dari keluarga masing-masing untuk pacarana.

Kiesha Alvaro bahkan sudah mengenalkan kekasihnya itu kepada ibu kandungnya, Okie Agustina ataupun ke ibu sambungnya, Adelia Pasha.

Tak disangka, Frissly langsung mendapat lampu hijau dari orang tua Kiesha Alvaro.

Hal ini terlihat di postingan Adelia Pasha yang mengunggah foto bersama Kiesha dan Frislly di acara penting Pasha Ungu.

"Naik panggung nyanyi sama ayah... Langsung bilang konsernya berbeda karena udah ada yang ada di hati @itsme.frisllyherlind. Mommy sih yessss sih kaa @kiesha.alvaro," tulis Adelia pada caption postingannya, Kamis (9/3/2022).

Terlihat Frislly juga langsung dekat dengan Adelia Pasha dan sudah mulai memanggil dengan sapaan Mommy.

"Mommyyy thanku so muccchhh! I’ll see u soon," balasnya.

Meski demikian, pasangan kekasih ini tak menampik jika perbedaan usia keduanya terus menjadi sorotan dan bahan cibiran warganet.

Namun, baik Kiesha atau Frissly tak memperdulikan hujatan tersebut.

Bahkan bagi Frissly, Kiesha Alvaro cukup dewasa dalam menjalin hubungan padahal usianya masih 19 tahun.

Frissly pun mengaku bahagia bisa dekat dan menjadi kekasih anak sulung Pasha Ungu itu.