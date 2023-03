Chord Lirik Lagu Batak Marpabue Do Lojami  

TRIBUN-MEDAN.com - Chord Lirik Lagu Batak 'Marpabue Di Lojami' yang dipapulerkan oleh Style Voice.

Lagu Batak ' Marpabue Do Lojami ' ini menceritakan tentang perjuangan orang tua yang berjuang untuk pendidikan anaknya agar menjadi orang yang sukses.

Intro : C E Am

F Dm G C



C Em

Nga loja ho, inang nauli lagu

F C

Nga loja ho, humokkop hami gellengmon

E Am

Hu haol ma ho, hu abing ma ho

F Dm G

Paulakhon lojami salelengon tu anakmon

C Em

Tangiangmi, dohot balga ni holongmi

F C

Boi dapot au, na sinitta ni rohakki

E Am

Hasangopon i, dapot hu do inang

F

Las roham, mekkel ma ho

G

Ganjang ma umur mi

[Reff] :

C

Dainang nauli lagu

E

Inang nauli basa

Am F

Mauliate ma di holong mi inang

Dm

Ai dang na mora ho inang

D

Manang maduma ho

G

Lao bohal mi humokkop gellengmon

C E Am F

Alai marparbue do upani lojami inang

C

Lasma roham inang

G

Lasma roham inang

C

Inang nauli lagu

[Musik] : C E Am

F Dm G

Am F Dm G

C Em

Tangiangmi, dohot balga ni holongmi

F C

Boi dapot au, na sinitta ni rohakki

E Am

Hasangopon i, dapot hu do inang

F

Las roham, mekkel ma ho

G

Ganjang ma umur mi

[Reff] :

C

Dainang nauli lagu

E

Inang nauli basa

Am F

Mauliate ma di holong mi inang

Dm

Ai dang na mora ho inang

D

Manang maduma ho

G

Lao bohal mi humokkop gellengmon

C E Am F

Alai marparbue do upani lojami inang

C

Lasma roham inang

G

Lasma roham inang

C

Inang nauli lagu

C

Mekkel ma ho inang

G

Mekkel ma ho inang

C

Dihatuaon mi

A

Ai damang do sijujung baringin

G

Di ahu amangmon ho..o

Em

Jala ho do silehon dalan

A

Di anggi iboto mi..hi..i

G

Ipe ingot ma ho amang

D

Diakka poda ki

C A D

Asa taruli ho di luat sihadaoani

D

Molo dung sahat ho

D

Tu tano parjalangan mi

A

Marbarita ho amang

D

Asa tung pos roha

D

Ni damang nang dainang mon

A D

Di tano hatubuan mi

D

Molo dung sahat ho

D

Tu tano parjalangan mi

A

Marbarita ho amang

D

Asa tung pos roha

D

Ni damang nang dainang mon

A D

Di tano hatubuan mi

D

Molo dung sahat ho

D

Tu tano parjalangan mi

A

Marbarita ho amang

D

Asa tung pos roha

D

Ni damang nang dainang mon

A D

Di tano hatubuan mi.***

(cr30/tribun-medan.com)