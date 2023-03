Inggris Bikin Pangkalan Militer di Dekat Rusia, Disebut Pusat Komando Marinir Kerajaan, Perkuat NATO

TRIBUN-MEDAN.COM - Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO semakin meningkatkan kehadirannya di Eropa.

Bahkan, aliansi tersebut berencana mendirikan pangkalan militer baru di dekat Rusia.

Pangkalan militer itu dijuluki Kamp Viking yang akan ditempati oleh Angkatan Laut Inggris.

Lokasinya berada di ujung utara Norwegia, atau sekitar 60 kilometer dari Tromso.

Inggris menggambarkan pangkalan itu sebagai Pusat Komando Marinir Kerajaan.

Tujuannya tak lain untuk memperkuat kemampuan NATO di Kutub Utara.

Selain itu, Inggris juga dapat mengandalkan pasukan dari pangkalan itu dalam kondisi khusus.

Misalnya saat cuaca dingin yang ekstrem.

Inggris menilai, pembentukan pangkalan di utara Norwegia sangat ideal.

Sebab, lokasinya bersebelahan dengan markas militer Norwegia.

Sehingga, mempermudah Inggris dalam mengontrol serta merespons dengan cepat jika diperlukan untuk melindungi sayap timur NATO.

"Sebuah pangkalan operasi Arktik baru akan mendukung komando Inggris selama 10 tahun ke depan," kata Angkatan Laut Inggris, dikutip dari Daily Mail, Kamis (9/3).

Sebagai informasi, Norwegia merupakan negara yang berbatasan dengan Rusia.

Negara itu telah mengajukan diri bergabung dengan NATO di tengah perang Rusia-Ukraina.

Keputusan ini telah membuat Rusia marah karena dianggap mengundang NATO mendekati perbatasan.

(Tribun-Video.com)



