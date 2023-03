Link Live Streaming Arema FC Vs Dewa United Jam 15.00 WIB, Akses di Sini Selain Indosiar via HP

Saksikan siaran langsung via live Streaming Liga 1 sore ini memainkan duel antara Arema FC vs Dewa United, Jumat (10/3/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live Streaming Liga 1 sore ini memainkan duel antara Arema FC vs Dewa United, Jumat (10/3/2023).

Dewa United akan dijamu Arema FC di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Melawai, Jakarta Selatan, kick off pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Arema FC Vs Dewa United bisa ditonton via live streaming TV Online secara grtais via HP.

Link nonton gratis live streaming Arema Fc vs Dewa United bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini. >>>LINK

Arema FC vs Dewa United untuk pertama kalinya akan jadi arena adu strategi pelatih Joko Susilo dan Jan Olde Riekerink.

Arema FC baru saja dipoles oleh Joko Susilo 'Gethuk' yang baru diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru SIngo Edan hari ini, Kamis (9/3/2023).

Striker Arema FC Dedik Setiawan (instagram AremaFC)

Sementara pelatih baru Dewa United sudah memiliki waktu lebih panjang membentuk timnya di putaran kedua Liga 1 musim ini.

Meski baru menangani tim Arema FC dalam hitungan hari saja, Joko Susilo optimistis mengusung target menang.

Hal senada juga menjadi motivasi bagi Jan Olde Riekerink yang tak ingin timnya kalah lagi dari Arema FC.

Meski sedikit diunggulkan, posisi aArema FC di papan klasemen sementara Liga 1 saat ini bisa dikatakan setara dengan Dewa United.

Arema FC sendiri kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan koleksi 32 poin.

Sedangkan Dewa United yang juga mengumpulkan 32 poin menduduki urutan ke-14.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, menjamin akan terdapat perbedaan di laga kontra Arema FC ini.

Pada putaran pertama Liga 1 2022/2023, Dewa United takluk dari Arema FC dengan skor 0-2.