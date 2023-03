Susunan Pemain Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

Prediksi Skor dan Susunan Pemain Bayer Leverkusen vs Ferencvaros, Live Streaming Liga Europa UEFA.

Duel Bayer Leverkusen vs Ferencvaros dalam leg 1 babak 16 besar Liga Europa UEFA (UEL) 2022/2023.

Pertandingan berlangsung di BayArena markas Leverkusen, Jumat (10/3/2023) dini hari pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Leverkusen vs Ferencvaros bisa ditonton via live streaming Vidio dan Champions TV3.

Bayer Leverkusen mempunyai tren performa bagus dalam beberapa pertandingan terakhir.

Die Werkself sukses mengalahkan Hertha Berlin pada pekan terakhir Liga Jerman (Bundesliga).

Di sisi lain, Ferencvaros bermain imbang 1-1 kontra tim papan tengah Mezőkövesd di kompetisi lokal Liga Hungaria.

Prediksi Leverkusen vs Ferencvaros

Bayer Leverkusen sedang dalam kepercayaan diri tinggi, usai menang 4-1 atas Hertha Berlin di Liga Jerman.

Tim asuhan Xabi Alonso ini dipastikan bisa tampil dengan skuad terbaik.

Dikutip dari situs web resmi klub, Xabi Alonso selaku pelatih Bayer Leverkusen mengatakan 2 pemain andalannya Jeremie Frimpong dan Moussa Diaby tidak terkena cedera serius meski sempat mendapat perawatan saat duel kontra Hertha Berlin. "Jeremie Frimpong dan Moussa Diaby tidak memiliki cedera. Saya percaya diri bahwa mereka baik-baik saja, dan bisa bermain sejak awal di UEFA Europa League [menghadapi Ferencvaros]," jelas Xabi Alonso.

Di sisi lain sang calon lawan, kubu Ferencvaros juga mempersiapkan diri dengan baik. Uniknya, Stanislav Cherchesov selaku pelatih Ferencvaros selalu hadir dalam 2 laga play off Bayer Leverkusen vs AS Monaco, padahal lawan belum ditentukan. Hal itu membuat Stanislav Cherchesov relatif sudah menganalisis permainan Bayer Leverkusen. Meski begitu, ia mengatakan laga kontra wakil Jerman tidak akan berjalan mudah bagi timnya.

"Ini (melawan Bayer Leverkusen) akan menjadi pertandingan sulit, tetapi [di dalam sepak bola] tidak ada pertandingan yang mudah," kata Stanislav Cherchesov, dikutip dari situs web resmi UEFA.

Susunan Pemain Bayer Leverkusen vs Ferencvaros