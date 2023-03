TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Alani Sarjana adalah lirik lagu Batak yang diciptakan oleh Jhonny S Manurung.

Lagu Batak Alani Sarjana yang diposting pertama kali melalui akun youtube Wahana Records pada 1 Juli 2020.

Lagu Batak Alani Sarjana ini dipopulerkan oleh Robert Simorangkir.

Chord Lirik Lagu Batak Alani Sarjana

(Intro) C G F Fm C..

E B

boasa ma undukkonon mu

A E

anggo na lao marsirang..

E

tung so hurippu

E F#m G#m A

tung so hu bo..to do..

E B

da gotapon..mu hasian..

E B

harapan hi..

E B

manat.. manat majo pikkiri..

A E

jala.. nenget rimang rimangi..

C C Dm Em F

alani arta ma ha si an..

E B

ikkon tinggal.. ma au hape..

E

napogos on..

(Chorus)

B

hape ro sidoli na jogi

B E

na ro manopot ho ito

B

jala huhut naung sarjana

F#m B

jala anak ni namora i..

E B

nungnga.. gabe di gali ho be..

A E

lombang naso boi timbungon hi..

C C Dm Em F

jala nungnga.. di gorgai ho.. be..



C G C

dalan mu pa..sidinghon au.. da hasian..



(Int.) F G C -Bm Am -G F

F#m B C..

(Chorus)

B

hape ro sidoli na jogi

B E

na ro manopot ho ito

B

jala huhut naung sarjana

F#m B

jala anak ni namora i..