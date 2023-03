TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu BatakBulani Do Gabe Saksi adalah judul Lagu Batak yang diciptakan oleh Don Kinol Simbolon.

Lagu Batak Bulani Do Gabe Saksi yang dirilis pada tahun 2018 ini tercatat dala album milik Marsada Trio yaitu Boasa Dung Botari. Selain itu lagu ini juga banyak di cover oleh penyanyi lain.

Chord Lirik Lagu Batak Bulani Do Gabe Saksi

[Intro]

G D Em D C G D

G D



G D Em D

Di topi ni Tao Toba i

C G D

Di tikki di rondang ni bulani

C D G C

Hundul ma ahu, rap dohot ho

G D G D

Mansai sonang tahe di tikki i



G D Em D

Di tiop ho ito da tanganki

C G D

Huhut ma di husiphon ho tu au

C D G C

Na so jadi sirang, hita na dua

G D G G7

Mancai sonang tahe di tikki i

[Chorus]

Bm Am D G D

Bulani.. do gabe saksi, di sasude nai

Bm Am D G G7

Bulani.. do gabe saksi, di pambahenanmi

C G Em D

Unang tinggalhon au, unang pasombu au..

G D

Ai holan ho nama nappuna au..

[Intro]

G D Em D C Bm Am D

C G C G D G D

G D Em D

Di tiop ho ito da tanganki

C G D

Huhut ma di husiphon ho tu au

C D G C

Na so jadi sirang, hita na dua

G D G G7

Mancai sonang tahe di tikki i

[Chorus]



Bm Am D G D

Bulani.. do gabe saksi, di sasude nai

Bm Am D G G7

Bulani.. do gabe saksi, di pambahenanmi

C G Em D

Unang tinggalhon au, unang pasombu au..

G D

Ai holan ho nama nappuna au

C G Em D

Unang tinggalhon au, unang pasombu au..

G D

Ai holan ho nama nappuna au

[Outro]

C G Em D C G

(cr30/tribun-medan.com)