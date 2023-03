TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Orang Ketiga merupakan lagu Batak yang dipopulerkan grup musik Nabasa Trio.

Lagu Batak Orang Ketiga pertama kali diciptakan Gun Labero Simarmata pada 2018 melalui label musik Rosari Record.

Lagu Batak Orang Ketiga berkisah tentang perjalanan cinta yang tidak mulus karena adanya pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Sayangnya hal-hal seperti ini masih sering ditemukan dalam kisah percintaan.

Chord Lirik Lagu Batak Orang Ketiga

G D G C D



*

G D

Dang adong rencana ku

G

Cinta tu ho

C

Jala dang adong niat hu

G

Mangkaholongi ho

D G

Alai rohakkon, dang boi margabus

**

D

Saonari pe hita

G

Adong nampunasa

C

Sadar do au disi,

G

Dang na munafik au

D G

Cinta do au, sayang do au

[Reff] :

D

Huboto do salah

G

Dang seharusna au selingkuh, tu ho

C

Alai demi cinta

D G

Olo do au mandongani ho

D

Rela do au, hallet mu,

G

Gabe orang ketiga

[Musik] :

D G C D G



(cr30/tribun-medan.com)