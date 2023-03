CARA Vote Novia Situmeang, Masuk Top 9 Indonesian Idol 2023 Hingga Disebut Judika Berbahaya

TRIBUN-MEDAN.com - Kontestan asal Sidikalang, Novia Situmeang kembali mengguncang panggung Indonesian Idol 2023, Senin (6/3/2023)

Pada babak Spektakuler 5, Novia membawakan lagu Judika yang berjudul Malaikat.

Menyanyikan lagu tersebut di depan penyanyi aslinya ternyata tak membuat Novia gentar.

Rossa Standing Ovation saat Novia Situmeang Bawakan Lagu Tak Kan Hilang di Babak Spektakuler Show 1 (HO / Tribun Medan)

Ia bahkan dianggap berhasil hingga mendapatkan 4 standing ovation.

Juri yang memberikan standing ovation antara lain Anang Hermansyah, BCL, Rossa, dan Judika.

Selain itu, Novia juga berhasil melaju ke babak selanjutnya dan masuk dalam Top 9 Indonesian Idol.

Novia Situmeang memang kerap mendapatkan pujian dari para juri bahkan saat masih di babak awal Indonesian Idol 2023.

Bakatnya sudah dipuji juri sejak awal babak spektakuler, satu diantaranya Judika.

"Kamu itu salah satu penyanyi yang rangenya paling lebar, range bawahnya bagus dan tingginya juga. Suaranya pitchnya bagus, jelas, bulet itu harus diakui," ungkap Judika dikutip dari YouTube Channel Indonesian Idol, Selasa (31/1/2023).

"Nggak semua kontestan di sini memiliki itu. Nafas kamu bagus banget," lanjutnya.

Kendati demikian, Judika ingin Novia Situmeang tidak berbangga diri dan terus meningkatkan kemampuan bernyanyinya.

"Tapi aku pengen kamu selalu naik level. Jadi kamu harus selalu lepas, karena kamu masih terlalu hati-hati menurutku."

Penampilan Novia Situmeang Indonesian Idol 2023 di Final Showcase (YOUTUBE)

Judika menilai saat Novia membawakan lagu Always Remember Us This Way, wanita berusia 23 tahun itu tampak terlalu berhati-hati.

Sangat jauh berbeda ketika ia membawakan lagu Flashlight beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan menurut Judika, Novia bisa membawakan lagu tersebut lebih bagus lagi jika ia tak ragu-ragu.

Judika pun memberi contoh cara membawakan lagu Always Remember Us This Way yang menurutnya lebih baik lagi.

"Itu kamu pasti bisa kayak gitu. Kamu kurang garang saja kayak Flashlight kemarin. Bukan karena kamu jelek, tapi supaya kamu semakin ganas untuk ke babak-babak berikutnya," tutur Judika.

Tak lupa, Judika meminta agar para penonton memilih Novia sebagai salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang layak untuk maju ke babak berikutnya.

"Seluruh Indonesia harus tahu, Novia ini salah satu kontestan yang sangat berbahaya di Idol jadi harus divote," ucap Judika.

Rossa, salah satu juri Indonesian Idol 2023 pun langsung menyetujui ucapan Judika tersebut.

Rossa mengaku, Novia Situmeang merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang mereka harapkan untuk maju terus ke babak-babak berikutnya.

Potret Novia Situmeang di Top 15 Indonesian Idol 2023 (Instagram)

"Setuju," sahut Rossa.

"Novia aku mau nambahin sedikit saja ya. Karena kamu salah satu jagoan kita. Jadi kalau lagu bahasa Inggris gini, pronounce harus benar-benar dibetulin. Semangat Novia," ucap Rossa.

Namun, komentar para juri tidak cukup menyelamatkan Novia dari posisi terendah. Ia tetap membutuhkan dukungan dari penonton berupa voting online di aplikasi RCTI+.

Bagaimana caranya? Berikut cara vote Novia Situmeang Indonesian Idol 2023.

Anda hanya perlu membuka aplikasi RCTI+. Kemudian, scroll ke bawah dan temukan banner VOTE INDONESIAN IDOL.

Pilih Novia Situmeang dan pilih VOTE.

Masing-masing akun memiliki 3 kuota voting. Anda juga bisa menambah jumlah vote dengan membeli kuota voting. Caranya seperti berikut ini:

Pilih Buy Quota+

Pilih pake kuota vote

Pilih metode pembayaran

Pilih beli

Masukkan nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Motion Pay