Jelang Ramadhan, Harga Bawang Putih Melambung hingga Rp 32 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, harga komoditas bawang putih di Kota Medan meningkat sebesar Rp 12 ribu per kilogram.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di pasar tradisional pasar Melati Medan Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, harga bawang putih menyentuh angka Rp 32 ribu per kilogram atau naik dari harga biasanya Rp 20 ribu per kilogram.

"Naik kali pun bawang putih ini, udah Rp 8 ribu seperempatnya," Ujar Desy pedagang sayuran di Pasar Melati Medan, Minggu (12/3/2023)

Dia memprediksi, pada pekan depan lonjakan harga tidak hanya terjadi di komoditas bawang putih saja, melainkan sejumlah kebutuhan pangan juga akan melonjak pesat.

"Minggu depan udah naiknya semua bahan pokok ini, hari ini yang paling terasa kali bawang putih karena bawang putih jarang naik harganya," Ucapnya.

Tak hanya bawang putih, tomat yang biasanya dibandrol Rp 7 ribu per kilogram, kini juga mengalami kenaikan harga menjadi Rp 10 ribu per kilogram.

Sedangkan harga cabai merah pada pekan ini mengalami penurunan harga menjadi Rp 36 ribu per kilogram dari harga pekan lalu Rp 52 ribu per kilogram.

Kemudian, harga cabai rawit terpantau stabil diangka Rp 32 ribu per kilogram, cabai hijau dipatok Rp 20 ribu per kilogram, dan bawang merah Rp 28 ribu per kilogram.

Sementara itu, untuk beras saat ini berada di kisaran harga mulai dari Rp 11 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram, kemudian harga minyak goreng curah masih diangka Rp 15 ribu per kilogram dan gula pasir Rp 14 ribu per kilogram.

Berikut update harga pangan di Pasar Melati:

1. Bawang merah Rp 28.000 per kg

2. Bawang putih Rp 32.000 per kg

3. Cabai merah Rp 36.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Cabai hijau Rp 20.000

6. Tomat Rp 10.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 45 ribu per papan

8. Ayam Potong Rp 27.000 per kg

9. Minyak Goreng Curah Rp 15 ribu per Kg

10. Gula pasir Rp 14 ribu per kg

