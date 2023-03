PREDIKSI SKOR Manchester United vs Southampton, Catatan Laga Line up Formasi MU vs Southampton

Liga Inggris: Manchester United vs Southampton, Catatan Laga Line up Formasi MU vs Southampton

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris malam ini ada laga menarik, Manchester United akan menjamu Southampton.

Melawan Southampton akan jadi pembuktian kembali bagi Erik ten Hag, sekaligus mengembalikan kepercayaan diri Man United.

Duel Manchester United vs Southampton digelar pada Minggu (12/3/2023) malam.

Laga Manchester United vs Southampton digelar di markas MU Old Trafford, kick-off pukul 21.00 WIB.

Simak preview, catatan laga dan prediksi skor Manchester United vs Southampton.

Prediksi pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 antara Manchester United vs Southampton

The Red Devils, julukan Manchester United, diprediksi akan dengan mudah bangkit dari kekalahan telak 7-0 di kandang Liverpool, ketika menjamu Southampton di Minggu malam nanti.

Manchester United bertekad memperpanjang kemenangan di kandang saat menyambut tamunya, Southampton.

Kekalahan memalukan dari Liverpool menjadi evaluasi besar bagi tim asuhan Erik ten Hag, dan setan merah langsung bereaksi ketika melakoni laga kontra Real Betis di Liga Eropa dengan kemenangan 4-1.

Pekan ini, MU harus menjamu Southampton, tim yang kini sedang terpuruk di papan bawah, di zona degradasi.

Apabila berhasil mengalahkan Southampton, MU akan memperpanjang kemenangan kandang menjadi lima laga di semua kompetisi.

Kemenangan atas Soton bisa jadi pembuktian pula bagi Man United, setelah pekan sebelumnya bertekuk lutut di Anfield.

Mulai dari Marcus Rashford yang sudah mengoleksi 25 gol musim ini, lalu ada Antony, Bruno Fernandes, dan Wout Weghorst, akan kembali menjadi andalan Ten Hag di laga kontra Southampton.