Catat Sejarah, Michelle Yeoh Jadi Orang Asia Pertama yang Menang Aktris Terbaik Oscar

Aktris peran Michelle Yeoh menjadi perempuan pertama dari Asia yang meraih Aktris Terbaik Oscar.

Pemilik nama lengkap Tan Sri Michelle Yeoh ini membuat sejarah setelah mengalahkan Cate Blachett, Ana De Armas, Michelle Williams, dan Andrea Riseborough.

"Untuk semua anak-anak kecil yang menyaksikanku malam ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan," kata Michelle.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diwujudkan," sambungnya.

Tak hanya menyemangati anak-anak muda untuk mengejar mimpinya, Michelle Yeoh juga mengajak para perempuan untuk melakukan hal serupa tanpa mengenal usia.

Seperti diketahui, Michelle Yeoh banyak mendapatkan pujian setelah tampil dalam film Everything Everywhere All at Once di usianya yang menginjak 60 tahun seperti disadur dari Kompas.com.

"Dan untuk para perempuan jangan biarkan orang lain mengatakan, 'Anda sudah melewati masa keemasan'," katanya.

Michelle Yeoh mendedikasikan kemenangannya ini untuk semua ibu di seluruh dunia.

"Mereka adalah pahlawan sebenarnya. Dan tanpa mereka, tak ada satu pun dari kita bisa berada di sini," ucapnya disambut tepuk tangan meriah semua audiens Oscar.

Everything Everywhere All at Once menjadi film yang paling berjaya dalam Academy Awards ke-95 tahun ini.

Film ini meraih 11 nominasi dan berhasil membawa pulang 7 piala termasuk Film Terbaik.

(*/TRIBUN MEDAN)