TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Surat Narara dipopulerkan oleh Dewi Marpaung dan Jack Marpaung.

Lagu Batak Surat Narar ini menceritakan sepucuk surat yang menjadi akhir dari sebuah hubungan asmara.

Chord Lirik Lagu Batak Surat Narara

G

disi hujalo surat mi ito

C

ngatung mancai leleng so marnaro

G

tu tangan hi

G D

tung mancai las do rohakki

G

sombu nang sihol hi

##

G

hujaha ma isi ni surat mi

tarsonggot au ito

C G

manjahai, manjahai

G

surat na tinongos mi tu au

C G D G

surat na rarai oooo... surat na rarai

C D G

oooo... surat parsirangan i

Reff

D G

toppu nai songgot nai

C G

ditostos ho harapanki

D C

didokkon ho lupahononmu do sude

D D7 G

janji mi na tu au

###

G

nungnga digali ho be lobangi

C G

nasa boi timbungonki dalan lao pasidingkon au

G D

nungnga digotap ho be dalani

G

manggotap rohakki

####

G

sai maraburan ma da ilukki

C G

marningoti sude, janjittai na ujui

G

hape dung lao mUli ho ito

C G D G

sirang nimmu tu au oooo...sirang nimmu tu au

D G

oooo...hancit nai

back to Reff 2x

