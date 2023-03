Ciptakan Sejarah, Berikut Aktor dan Artis Asia Tenggara Pertama yang Berhasil Sabet Piala Oscar 2023

TRIBUN-MEDAN.com - Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) baru saja mengumumkan daftar pemenang Academy Awards atau Oscar 2023 ke-95 pada Senin (13/3) pagi waktu Indonesia.

Dalam daftar tersebut, yang mengejutkan ialah nama Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan keluar sebagai pemenang Oscar 2023.

Hal ini tentu menciptakan sejarah baru bagi dunia perfilman. Bagaimana tidak, Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan merupakan Aktor dan Artis Asia Tenggara Pertama yang Berhasil Sabet Piala Oscar 2023.

Nama Michelle Yeoh keluar sebagai pemenang Piala Oscar 2023 untuk kategori Aktris Terbaik lewat perannya di film Everything Everywhere All at Once.

Michelle Yeoh berhasil unggul artis lainnya seperti Cate Blanchett (Tár), Anna de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), dan Michelle Williams (The Fablemans).

"Aku mendedikasikan ini untuk ibu saya, ibu di seluruh dunia," kata Michelle Yeoh sambil menahan tangis.

Sedangkan Ke Huy Quan membawa pulang penghargaan Best Supporting Actor untuk peran apiknya sebagai Waymond Wang di Everything Everywhere All at Once.

Ke Huy Quan berhasil mengalahkan aktor berbakat lainnya seperti Brenda Gleeson, Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, dan Barry Keoghan.

Penghargaan ini merupakan penghargaan perdana untuk keduanya baik Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan di ajang Piala Oscar.

Sama halnya seperti Michelle Yeoh, Ke Huy Quan juga tak kuasa menahan air matanya saat dinyatakan sebagai Best Supporting Actor.

"Terima kasih, terima kasih. Mamaku sedang menonton di rumah. Mama, aku dapat Oscar!" ucap Ke Huy.

Profil Michelle Yeoh

Michelle Yeoh merupakan aktris Malaysia yang dikenal sebagai bintangnya dalam film aksi. Pemilik nama Yeoh Choo Kheng ini lahir di Malaysia pada 6 Agustus 1962.

Michelle Yeoh memulai debutnya dalam fil aksi pada tahun 1985. Saat itu ia ia berakting dalam film "Yes, Madam", di mana ia melakukan sendiri adegan-adegan berbahaya tersebut.