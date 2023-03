Dukung Talenta Muda Berkarya, IndieHome Ikut Meriahkan Festival IFest 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - IFest mengambil tema "The Face of The Future" yang merupakan suatu festival kesenian terbesar pertama yang diadakan Teknik Industri USU. IFest adalah salah satu rangkaian dari Industrial Expo & Competition 2023 (IEC) sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni pada era digital demi perkembangan seni serta tingkat kreativitas masyarakat umum yang diekspresikan dan dituangkan dalam satu wadah event bernama IFest.

Industrial Festival (IFEST) merupakan sebuah acara festival musik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HIMTI) FT USU, dibawah bidang Seni dan Olahraga. Selain itu, IFest juga mengadakan konser musik dengan menghadirkan guest star ibu kota di malam puncak acara.

Cikal bakal IFest, HIMTI FT-USU telah mengadakan kegiatan perlombaan seni yang sudah terlaksana sejak tahun 2018. Jenis perlombaan yang diadakan adalah festival band dan fotografi diselingi dengan adanya bazar. Selain itu, HIMTI FT-USU juga memiliki program kerja Senjacoustic yang merupakan hiburan bagi mahasiswa Teknik Industri untuk menghilangkan rasa penat dan jenuh pada aktivitas perkuliahan. Senjacoustic biasa diadakan bekerja sama dengan cafecafe yang berada di Medan, seperti Sukku Coffee & Space, Ruang Sarca, Hardapana, Hola Kopi, Naula Kopi, dan lain sebagainya.

Di 2023 ini IFest mengadakan lomba vocal solo, modern dance, dan poster. Puncak acaranya diadakan konser musik di pelataran parkir LotteMart Grosir Jln. Gatot Subroto Medan pada tanggal 11 Maret 2023. Perhelatan yang dipadati oleh 5.000 pengunjung ini dihibur oleh artis yang digandrungi kalangan gen Y dan milenial seperti Yovie & Nuno, Hindia, dan Onadio Leonardo.

Pada IFest kali ini dimeriahkan juga oleh booth TelkomGroup, Telkomsel by.U dan IndiHome yang telah mensupport kebutuhan internet selama event berlangsung sebesar 400Mbps. Support ini merupakan wujud nyata TelkomGroup dalam mendukung kegiatan yang mengajak talenta muda untuk mengekspresikan kreativitas seni dan menunjukkan prestasinya.

"Harapannya dengan berlangsungnya acara IFEST 2023 semangat kolaborasi, kompetisi yang berbuah prestasi, dapat memenuhi gaya hidup digital masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang berdaya saing tinggi mendukung pertumbuhan ekonomi digital kreatif," ujar Roesdiade Ibrahim, Manager Home Service Witel Medan.

(*)