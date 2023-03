Hoobastank akan Guncang Kota Medan, Yuk Kenalan dengan Band Rock Asal Amerika Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hoobastank, grup musik asal Amerika beraliran musik rock modern ini akan mengguncang Kota Medan, dalam konser musik bertajuk Deliland Festival 2023.

Band yang berdiri sejak tahun 1994 ini akan menyambangi Kota Medan pada 19 Maret 2023 mendatang, di Lanud Soewondo.

Siapa yang tak kenal dengan lagu Hoobastank berjudul The Reason bukan, begitu mendengar liriknya semua telinga pasti tidak asing lagi dengan band rock ternama ini.

Namun, yuk mari kita ulas lebih dalam perjalanan karir grup musik rock asal Amerika ini.

Hoobastank punya karier yang cukup gemilang di industri musik global.

Mereka muncul dimulai dari persaingan Doug Robb dan Dan Estrin di kompetisi band sekolah mereka.

Lantas mereka memutuskan untuk bergabung dan membentuk band, kemudian merekrut Markku Lappalainen dan Chris Hesse.

Hoobastank memulai perjalanan mereka dengan bermain di berbagai gigs di Cobalt Cafe, yang saat itu ternyata juga menampilkan Incubus (band rock Amerika Serikat).

Sekian waktu berjalan, Hoobastank akhirnya merilis album pertama pada 1998 dengan nama They Sure Don't Make Basketball Shorts Like They Used To.

Di album ini, aliran musik mereka belum sekeras yang nantinya dikenal sebagai identitas Hoobastank. Di album pertamanya, band ini memasukkan unsur saxophone dari Jeremy Wasser.

Pada proses pembuatan album kedua mereka, Hoobastank mulai mengubah aliran musik dengan menanggalkan suara saxophone Jeremy Wasser.

Pada November 2021 mereka merilis album kedua dengan nama band mereka yakni 'Hoobastank'.

Keputusan untuk tidak menggunakan saxophone lagi di musik mereka membuat karya Hoobastank menjadi lebih dikenal.

Lagu Crawling in the Dark yang menjadi line-up pertama dari album kedua mereka muncul sebagi hit dan menempati posisi 68 di Billboard Hot 100, nomor 3 di chart Modern Rock, dan nomor 7 di chart Mainstream Rock.