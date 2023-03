LIGA INGGRIS: Casemiro Kartu Merah hingga Sanksi 4 Laga, De Gea Tak Terima Kinerja Wasit

TRIBUN-MEDAN.com - Nasib apes harus dijalani Gelandang Manchester United, Casemiro yang mendapat kartu merah hingga berujung sanksi larangan empat laga saat Man United lawan Southampton Minggu (12/3/2023) kemarin.

Kiper Manchester United, David de Gea, menyoroti kinerja wasit usai memberikan kartu merah kepada Casemiro yang menyebabkan sang pemain berpotensi absen hingga empat pertandingan.

Manchester United gagal memetik poin penuh saat menjamu Southampton dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris 2022-2023.

Bertanding di Old Trafford, Minggu (12/3/2023) malam WIB, The Red Devils hanya bermain imbang 0-0 melawan The Saints.

Kartu merah untuk Casemiro turut mewarnai kegagalan Man United meraih kemenangan, tepatnya pada menit ke-34.

Gelandang Manchester United, Casemiro, berjalan keluar lapangan usai mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Southampton dalam lanjutan Liga Inggris

Pemicunya karena gelandang timnas Brasil tersebut melakukan tekel keras kepada Carlos Alcaraz.

Tekel tersebut sebenarnya lebih dulu mengenai bola, tetapi kaki Casemiro kemudian membentur tulang kering Alcaraz.

Alhasil, gelandang asal Argentina itu terkapar di lapangan.

Casemiro awalnya hanya mendapat kartu kuning dari wasit Anthony Taylor.

Namun, Taylor mengubah keputusannya usai meninjau tayangan ulang VAR.

Dia pun memberikan kartu merah langsung kepada mantan pemain tengah Real Madrid tersebut.

Ini menjadi kedua kalinya Casemiro diusir pengadil lapangan di Liga Inggris setelah laga melawan Crystal Palace di pekan ke-22.

Hukuman itu membuat pemain asal Brasil tersebut akan melewatkan empat pertandingan di kancah domestik, tepatnya pada tiga pertandingan Liga Inggris dan duel perempat final Piala FA.