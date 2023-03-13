Liga Prancis

NONTON LIVE STREAMING Marseille vs Strasbourg - Laga Lanjutan Liga Prancis Pukul 02.45 WIB

Duel Marseille vs Strasbourg. Pertandingan ini merupakan lanjutan Ligue 1 Prancis 2022-2023 pekan ke-27.

Editor: Abdi Tumanggor
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Alexis Sanchez 

TRIBUN-MEDAN.COM - Duel Marseille vs Strasbourg.

Pertandingan ini merupakan lanjutan Ligue 1 Prancis 2022-2023 pekan ke-27.

Kickoff Marseille vs Strasbourg ditayangkan di TV beIN Sports, Senin (13/3/2023) pukul 02.45 WIB dini hari.

Pertandingan dihelat di Stadion Stade Orange Velodrome, Olympique de Marseille, Prancis.

Olympique de Marseille dituntut menang dalam laga ini. Hal itu untuk memperpendek jarak dengan PSG yang kini memiliki selisih 11 poin di puncak klasemen Ligue 1.

Tuan rumah, Les Olympiens tercatat belum pernah kalah dari Strasbourg di Ligue 1 Prancis sejak 2005 lalu.

Di sisi lain, Strasbourg masih berkutat di posisi 17 (zona degradasi) klasemen Ligue 1 2022/2023.

Situasi ini menuntut Strasbourg untuk meraih 3 poin jika ingin mengerek posisi keluar dari zona merah. 

Susunan Pemain dan Formasi Marseille vs Strasbourg

Marseille (3-4-2-1): Pau Lopez; Sead Kolasinac, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba; Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Valentin Rongier, Nuno Tavares; Cengiz Under, Matteo Guendouzi; Alexis Sanchez. 

Pelatih: Igor Tudor

Strasbourg (3-5-2): Matz Sels; Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand; Frederic Guilbert, Ibrahima Sissoko, Jean-Eudes Aholou, Dimitri Lienard, Eduard Sobol; Habib Diallo, Kevin Gameiro. 

Pelatih: Frédéric Antonetti

Head to Head Marseille vs Strasbourg

30/10/22: RC Strasbourg vs Olympique de Marseille 2 - 2
22/05/22: Olympique de Marseille vs RC Strasbourg 4 - 0
12/12/21: RC Strasbourg vs Olympique de Marseille 0 - 2
01/05/21: Olympique de Marseille vs RC Strasbourg 1 - 1
07/11/20: RC Strasbourg vs Olympique de Marseille 0 - 1

Live Streaming Marseille vs Strasbourg di beIN Sports:

Klik Link Live Streaming Marseille vs Strasbourg - beIN Sports

(*/tribun-medan.com)

Tags
Liga Prancis
Ligue 1 Prancis
Marseille vs Strasbourg
Olympique de Marseille
Strasbourg

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