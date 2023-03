POSTINGAN Ibu Irish Bella Digeruduk Warganet Gegara Menantunya Dipenjara

TRIBUN-MEDAN.com – Imbas dari penangkapan Ammar Zoni lantaran terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Postingan Irish Bella jadi bulan-bulanan warganet di media sosial hingga sang Ibu.

Dilansir dari Instragram pribadi Ibu Irish Bella, Susanti Arifin mengunggah potretnya bersama seorang pria yang diduga suaminya yang baru.

Hal ini bukan tak beralasan, pasalnya Susanti Arifin menambahkan caption manis yang berisi ucapan hari pernikahan.

"Here's another Year of sharing life's up and down together, our journey isn't perfect, but it's ours. You are my today and all of my tomorrow," tulis ibu Irish Bella dalam Bahasa Inggris.

Tampaknya warganet salah fokus dengan postingan Ibu Irish Bella hingga meninggalkan tanggapan hingga mencibirnya gegara penangkapan sang menantu, Ammar Zoni.

Berikut Video Selengkapnya: