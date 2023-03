SEDANG Berlangsung AS Roma vs Sassuolo, Link Nonton Live Streaming Liga Italia Klik di Sini

Link Live Streaming AS Roma vs Sassuolo

TRIBUN-MEDAN.COM - Duel AS Roma vs Sassuolo pukul 00.00 WIB. Pertandingan lanjutan Liga Italia giornata ke-26 Liga Italia Serie A ini berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Senin (13/3/2023).

Pertandingan AS Roma vs Sassuolo bisa disaksikan di live streaming Vidio dan beIN Sports. Link live streaming pertandingan ada di akhir artikel.

Duel melawan Sassuolo menjadi kesempatan besar bagi AS Roma untuk menggusur Inter Milan dari posisi runner up klasemen sementara Liga Italia Serie A.

Anak asuh Jose Mourinho saat ini menempati posisi 4 dengan minus 3 angka dari Inter Milan di peringkat kedua.

Mau tidak mau, AS Roma harus memenangi laga kontra Sassuolo untuk terus menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan. Sayangnya, Sassuolo bukanlah lawan mudah bagi Gialorossi.

Tim berjulukan Neroverdi itu kerap memberikan kesulitan bagi AS Roma di lapangan.

Berdasarkan Head to Head, AS Roma cuma memenangkan satu pertandingan dari 5 pertemuan melawan Sassuolo. Bahkan dua pertemuan terakhir, AS Roma hanya mampu meraih hasil imbang.

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi AS Roma adalah, bermain tanpa didampingi Jose Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu mendapat hukuman larangan mendampingi AS Roma di sisi lapangan dalam dua laga. Sanksi itu menimpa Jose Mourinho imbas dari perseteruannya dengan satu perangkat pertandingan.

Tanpa Jose Mourinho, akan mengurangi mentalitas para pemain AS Roma di lapangan. Hal tersebut harus menjadi perhatian Paulo Dybala dkk agar memberikan penampilan terbaik meski tak didampingi Jose Mourinho.

Di sisi lain, AS Roma juga kehilangan banyak pemain penting melawan Sassuolo. Lorenzo Pellegrini dan Andrea Belotti mengalami cedera, sehingga harus absen di laga ini. Oleh sebab itu, Serigala Ibu Kota melakukan sejumlah perubahan di starting XI melawan Sassuolo, termasuk Paulo Dybala yang menghilang dari starter.

Bek yang membantu AS Roma mengalahkan Real Sociedad di Liga Europa, Marash Kumbulla, dipercaya mengisi starting XI. Pemain asal Albania itu akan menggantikan posisi Gianluca Mancini, sekaligus membentuk trio lini belakang bersama Chris Smalling dan Roger Ibanez.

Di lini tengah, banyak perubahan yang dilakukan AS Roma. Nicola Zalewski dan Eduardo Bove dimainkan sejak menit awal, ditambah kehadiran Giorginio Wijnaldum untuk menemani Nemanja Matic.

Sedangkan di lini depan, Paulo Dybala disimpan ke bangku cadangan, sehingga memaksa AS Roma menurunkan formasi 3-5-2, mengandalkan dua penyerang. Lini depan AS Roma dihuni Tammy Abraham dan Stephan El Shaarawy. Bagi pemain yang disebut terakhir, laga ini menjadi pembuktian konsistensinya dalam mencetak gol untuk Gialorossi.