TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik lagu Batak, Nasibhu Do Inang lengkap dengan kunci gitar.

Lagu Batak Nasibhu Do Inang ini dipopulerkan Lundu Mandurung.

agu Batak Nasibhu Do Inang diciptakan oleh Asman SInaga.

Chord Lirik Lagu Batak Nasibhu Do Inang

Intro :

F C

C G C G C G

*

C F

Haccit jala dangol do da inang

C

Ngolu ni anakmon di parjalanganon

C

Hu ula do sude nasa tolap ni gogoki

G C G C G

Nasibhu do inang ikkon si songonon

**

C F

Sugari ma adong di damang i

C

Dang songonon sitaonon ni anakonmon

C

Dang hu solsoli i ho inang

C

Dang hu solsoli ho amang

G

Bagianki do da inang

C G C

Bagian lapung i

[Reff] :

F

Pos ma roham ale inang nauli lagu

G C

Ai dang na lupa au tu ho, da inong hu

F

Tangiang mi ma baen

F

Lao mandongani anakmon

G C

Asa horas jala jumpang na jinalahan

F

Ganjang ma umur mi

C Am

Jala hipas ma ho amang

G C

Tangiakkon au di parjalanganon

F

Ganjang ma umur mi

C Am

Jala hipas ma ho amang

G C

Tangiakkon au di parjalanganon



Intro :

F C G C G C G

**

C F

Sugari ma adong di damang i

C

Dang songonon sitaonon ni anakonmon

C

Dang hu solsoli i ho inang

C

Dang hu solsoli ho amang

G

Bagianki do da inang

C G C

Bagian lapung i

[Back to Reff]

