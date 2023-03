Deretan Skutik Honda 160cc Laris di IIMS 2023

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Gelaran pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 berhasil ditutup cemerlang oleh PT Astra Honda Motor (AHM) dengan mencatatkan penjualan sebesar 1.054 unit. Jajaran skutik Honda 160cc seperti Honda Vario160, Honda PCX, hingga Honda ADV160 mampu menarik perhatian pengunjung booth Honda hingga mencatatkan penjualan 421 unit.

Selama 11 hari pameran IIMS tahun ini, AHM menghadirkan 21 pilihan sepeda motor Honda di Hall C3 JIExpo Kemayoran (16-26/2). Tingginya minat masyarakat untuk memiliki jajaran sepeda motor Honda pada pameran ini mencerminkan antusias pengunjung terhadap jajaran sepeda motor Honda.

Tak hanya line-up motor Honda berkapasitas 160 cc, skutik Honda yang lincah dan handal digunakan sehari-hari juga mencatatkan penjualan yang signifikan. Honda Scoopy dan Honda Vario125 menyumbang penjualan yang tak kalah laris dengan total penjualan mencapai 393 unit.

Selain motor skutik, jajaran motor big bike Honda tak kalah memukau. Motor touring Big Bike Honda yakni CB500X menjadi motor big bike Honda terfavorit yang membukukan penjualan tertinggi sebesar 27 unit. Selama periode IIMS, model motor Honda berdesain unik yang kehadirannya telah terbukti tak lekang oleh waktu, seperti Honda ST125 Dax terjual sebesar 28 unit.

General Manager Sales Division AHM Didi Kwok mengatakan suguhan produk-produk andalan kelas dunia menarik minat konsumen sepanjang gelaran IIMS tahun ini. Pihaknya mengucapakan terima kasih atas kunjungan masyarakat ke booth Honda di IIMS serta kepercayaannya memilih jajaran motor Honda dalam menemani aktivitas dan gaya hidup masyarakat.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan sangat menyambut baik komitmen Honda melengkapi suguhan produk terbaik dengan layanan purna jual terbaik di seluruh Indonesia, karena hal tersebut dapat menghadirkan senyum kepuasan para pecinta motor Honda.

Keseriusan Honda menghadirkan booth yang nyaman untuk pengunjung pada pameran ini mendapat apresiasi melalui penghargaan sebagai The Best Booth Motorcycle >400 sqm dalam IIMS 2023. Sementara itu, CRF250L sepeda motor untuk pecinta offroad yang baru diperkenalkan di IIMS 2023 pada pameran ini dinobatkan sebagai The Best New Product Launching dan The Best Adventure Trail.

Jajaran sepeda motor Honda ini dihadirkan pada lima zona berbeda, yakni Urban, Explorer, Racing, Lifestyle, dan EV (Electric Vehicle). Beragam zona ini untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi konsumen sesuai dengan kebutuhan gaya berkendara.

