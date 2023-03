Dirut PUD Pasar Medan Gelar Sidak, Jamin Stok Beras Bulog dan MinyaKita Jelang Ramadan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang Ramadan, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Suwarno melakukan sidak untuk memantau stok serta harga bahan pangan di beberapa pasar tradisional di Kota Medan.

Menurut Suwarno, harga sebagian bahan pangan dan pokok di Kota Medan masih stabil, hanya harga ikan yang meningkat.

Suwarno mengungkapkan, meningkatnya harga ikan karena kondisi cuaca yang kurang baik beberapa pekan terakhir.

"Betul kita melakukan sidak beberapa hari lalu ke sejumlah Pasar yang ada di Kota Medan. Hasilnya hanya harga ikan yang meningkat namun masih tetap dalam peningkatan yang wajar," Suwarno saat dikonfirmasi Tribun Medan melalui sambungan telepon, Selasa (14/3/2023)

Suwarno juga merincikan beberapa harga bahan pangan dan pokok.

Harga cabai Rp 30 ribu per Kg, bawang merah Rp 32 ribu per Kg, bawang putih Rp 30 Ribu per Kg, tomat Rp 12 ribu per Kg, cabai rawit Rp 30 ribu per Kg.

"Untuk ikan jenis gembung Rp 50 ribu per Kg, Nila Rp 30 ribu per Kg, padahal harga ikan biasanya sekitar Rp 15-25 ribu per kg nya," ucapnya.

Sementara untuk harga sembako seperti beras, telur dan minyak, Suwarno mengaku masih cukup stabil.

"Telur itu sebutir Rp 1.500. untuk ayam potong masih Rp 30 ribu per kilogram," jelasnya.

Disinggung mengenai hasil sidak DPRD Medan yang tak menemukan minyak subsidi merek MinyaKita dan beras Bulog di Swalayan, Suwarno memastikan tersedia di seluruh pasar tradisional.

"Kalau di pasar tradisional kita pastikan ada kalau minyak, merek MinyaKita itu kita yang memberikan langsung kepada distributor begitupun beras bulog," ucapnya

Adapun beras bulog yang dijual yakni bermerek beraskita.

"Jadi merek beraskita itu dari Bulog ukuran 5 Kg kita jual Rp 49.750. Dan saat ini stock beras bulog itu ada sekitar Rp 1.500 ton. Jadi kami pastikan stok menjelang Ramadan ini tercukupi," jelasnya.

Suwarno menjelaskan, bahwa stok MinyaKita yang masih tersimpan ada sekitar 500 kardus.

"Menjelang Ramadan akan kita sebarkan ke distributor. Untuk harga sekitar Rp 13.500," ungkapnya.

Suwarno juga memastikan akan terus memantau harga-harga bahan pangan dan pokok menjelang lebaran.

"Kita akan terus memantau dan akan menegur pihak penjual apabila menaikkan harga terlalu tinggi menjelang Ramadan," pungkasnya.

