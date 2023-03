TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik Lagu Batak Jujung Goarhi Amang.

Lagu Batak Jujung Goarhi Amang ini dipopulerkan oleh grup musik Lamtama Trio.

Selain Lamtama Trio, Lagu Batak Jujung Goarhi Amang juga pernah dipopulerkan oleh Victor Hutabarat, The Boys Trio, hingga Trio Santana.

Lirik Lagu Batak Jujung Goarhi Amang

Nunga naeng bot be arikki

Tokkin nari suda ma nang gogokki

Ho nama anak hasianku

Na boi manjujung goarhi



Hutaonton do marhoi hoi

Tung marsali nang manggade pe hu ae

Asa sahat pinarsitta mi

Tung boi hasea ho muse



Reff:



I ale anak hasian hu

Tung burjuhon ma amang na sikkola i

Bereng akka na hasea i

Na sinuan tubu do ni dapot na i



Bereng au na puas pais on

Na lea binaen ni pogos i

Jujung goarhi amang

Jujung goarhi amang



Paima so suda gogoki

Sai sukkaon ku do

Pasikkolahon ho ale amang

Molo hasea ho muse

Anggiat boe ho pangunsandean ki



Hutaonton do marhoi hoi

Tung marsali nang manggade pe hu ae

Asa sahat pinarsitta mi

Tung boi hasea ho muse



Reff:



I ale anak hasian hu

Tung burjuhon ma amang na sikkola i

Bereng akka na hasea i

Na sinuan tubu do ni dapot na i



Bereng au na puas pais on

Na lea binaen ni pogos i

Jujung goarhi amang

Jujung goarhi amang



Paima so suda gogoki

Sai sukkaon ku do

Pasikkolahon ho ale amang

Molo hasea ho muse

Anggiat boe ho pangunsandean ki



Paima so suda gogoki

Sai sukkaon ku do

Pasikkolahon ho ale amang

Molo hasea ho muse

Anggiat boe ho pangunsandean ki



Jujung goarhi amang

Jujung goarhi amang

