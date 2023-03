Medan Dentistry 2023, Wadah Peningkatan Kompetensi Dokter Gigi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Medan menyelenggarakan seminar ilmiah Medan Dentistry 2023 dengan mengusung tema New Paradigm in the Future of Dentistry di Tiara Convention Center.

Rangkaian acara tersebut dibuka oleh Ketua PDGI Wilayah Sumatera Utara, drg. M. Sahbana, didampingi oleh Ketua PDGI Cabang Medan dan Ketua Panitia Medan Dentistry 2023.

Ketua PDGI Wilayah Sumatera Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan seminar ilmiah kedokteran gigi kali ini.

"Kita patut mengapresiasi PDGI Cabang Medan yang mampu secara rutin menyelenggarakan agenda seminar ilmiah serta kegiatan keterampilan bagi sejawat dokter gigi," sebut drg. Sahbana.

Di kesempatan yang sama, Ketua PDGI Cabang Medan, drg. Ranu Putra Armidin, menyampaikan komitmen dari PDGI Cabang Medan untuk terus berusaha dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi dokter gigi, khususnya anggota PDGI Cabang Medan.

“PDGI Cabang Medan sedari awal berkomitmen penuh untuk menjawab kebutuhan primer sejawat dokter gigi dalam hal peningkatan kapasitas keilmuan kedokteran gigi,” jelas drg. Ranu.

Kegiatan seminar ilmiah ini diikuti oleh sekitar 450 peserta dokter gigi yang berasal dari seputaran wilayah sumatera utara dan juga yang datang dari luar wilayah sumatera utara dengan menghadirkan pembicara berskala nasional. Hal ini diungkapkan Ketua Panitia, drg. Dimas Agara pada saat pembukaan acara didampingi Sekretaris Panitia, drg. M. Aidil Nasution.

Selain agenda seminar ilmiah, rangkaian dari Medan Dentistry 2023 juga mengadakan kegiatan Bakti Sosial PDGI Cabang Medan yang bekerjasama dengan PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kantor PT ALS.

Agenda bakti sosial tersebut dibuka langsung oleh Direktur Utama PT ALS, Chandra Lubis, dengan dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Medan Amplas beserta tim relawan dokter gigi.

"Saya merasa senang karena PDGI Cabang Medan bersedia untuk melakukan kegiatan bakti sosial di Kantor PT ALS. Harapan saya semoga bakti sosial ini berdampak positif bagi masyarakat dan Keluarga Besar PT ALS," pungkas Chandra.

Ketua Biro Pengabdian Masyarakat PDGI Cabang Medan, drg. Nicko Agung, turut menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial meliputi pencabutan gigi sederhana, penambalan gigi dan pembersihan karang gigi diikuti oleh sekitar 200 orang peserta.

"Animo peserta bakti sosial cukup besar. PDGI Cabang Medan berharap aksi sosial ini membawa manfaat dan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut di kalangan masyarakat," tutup drg. Nicko.

(cr9/Tribun-Medan.com)