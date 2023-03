Perkenalkan Chery OMODA 5 di Medan, Ini Tiga Fitur Unggulan yang Diburu Pelanggan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Diler Chery Medan, perkenalkan OMODA 5 di Kota Medan untuk pertama kalinya pada, Selasa (14/3/2023). Tiga fitur teratas Omoda 5 yang paling disukai oleh pelanggan. Pertama, fitur dvanced Driver Assistance System (ADAS). Lalu ada juga Sunroof dan 360 Camera.

PT Chery Sales Indonesia (CSI), perusahaan pemegang merek Chery di Indonesia, bersama mitra dilernya, PT Medan Oriental Stars memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenal model terbaru dari Chery.

Kegiatan ini dilangsungkan di Diler Mutia Garden yang berlokasi di Jl. Cut Mutia No. 26 Kecamatan Polonia Medan, sementara test drive dilakukan di sekeliling Kota Medan.

"Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat, juga pecinta otomotif Medan untuk berinteraksi langsung dengan OMODA 5,” ujar Shawn Xu, President PT Chery Sales Indonesia.

Shawn mengatakan, kehadiran OMODA 5 mendapatkan respon positif dari para pecinta otomotif. Bahkan, angka pemesanan (SPK) di Medan tercatat lebih dari 30 unit sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 lalu.

“Chery Family yang melakukan pemesanan tersebut, tanpa melihat wujud asli OMODA 5. Mereka hanya melihat dari video review, artikel pemberitaan, dan sosial media. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu dan terus memberitakan Chery,” ucap Shawn.

Shawn menambahkan, OMODA 5 hadir sebagai kendaraan yang dapat mendukung aktivitas pengemudi penumpang. Juga menunjang gaya hidup warga Medan. Khususnya mereka kawula muda dan yang berjiwa muda.

Sementara itu, Hengky Suwongso, selaku Direktur PT Medan Oriental Stars menjelaskan bahwa kehadiran OMODA 5 langsung di Medan dapat memberikan magnet lebih bagi para penikmat otomotif di kota tersebut.

“Di acara ini kami ingin memperkenalkan fitur-fitur canggih dan kemampuan kinerja yang luar biasa dari OMODA 5. Kami berharap kesan positif dapat dirasakan oleh calon Chery Family. Dengan desain futuristik dan sporty, OMODA 5 siap menggebrak pasar otomotif Medan,” ujar Hengky Suwongso, Direktur PT Medan Oriental Stars.

Hengky menambahkan bahwa sebagai diler resmi Chery di Medan, PT Medan Oriental Stars berkomitmen untuk menyediakan layanan kepada Chery Family dengan tingkat pelayanan terbaik yang meliputi 3S (Sales, Service, dan Spare Part).

Layanan ini juga termasuk untuk memberikan kesempatan test drive bagi konsumen otomotif Medan yang ingin lebih jauh memahami OMODA 5.

Keunggulan dan Fitur Omoda 5

OMODA 5 adalah sebuah SUV Crossover Premium yang desainnya dirancang berlandaskan filosofi "Art in Motion" yang menggabungkan teknologi canggih dan desain futuristik. OMODA 5 memiliki eksterior yang tangguh dan elegan dan kabin luas dengan sistem infotainment canggih dan fitur ‘Proactive Safety’ yang didukung oleh 12 fitur ADAS (Advanced Driving Assistance System). Tenaga OMODA 5 dibangun oleh mesin Turbo 1.500 cc dari mesin Chery generasi terkini yang kuat dan efisien.

Tersedia dalam dua varian, yaitu RZ dan Z, OMODA 5 dilengkapi dengan fitur-fitur khusus seperti delapan speaker SONY dan intelligent voice assistant yang semakin memberikan kenyamanan saat berkendara.

OMODA 5 dipasarkan dengan harga Rp 340.000.000 untuk varian Z dan dan Rp 410.000.000 untuk varian RZ (On The Road Medan). Terdapat lima pilihan warna-warna menarik yaitu Grey Morganite, Black Platinum, Blue Turquoise, White Howlite, dan White Howlite with black roof (two tone hanya untuk tipe RZ).

(cr26/tribun-medan.com)