HASIL LIGA CHAMPIONS: Manchester City vs RB Leipzig 7-0, Erling Haaland Cetak 5 Gol

Liga Champions Rabu (15/3/2023) Dini Hari. Kickoff Pukul 03:00 WIB: FC Porto vs Inter Milan dan Manchester City vs RB Leipzig.

TRIBUN-MEDAN.COM - Hasil Liga Champions, Rabu (15/3/2023) dini hari.

Pertandingan leg kedua babak 16 Besar Liga Champions antara FC Porto vs Inter Milan dan Manchester City vs RB Leipzig berakhir dengan sengit. Link Live Streaming Manchester City vs RB Leipzig klik di SINI. Link Live Streaming FC Porto vs Inter Milan klik di SINI.

Manchester City vs RB Leipzig berakhir dengan skor telak 7-0.

Sementara, FC Porto vs Inter Milan berakhir denga skor 0-0. Namun, Inter Milan lolos ke babak perempat final karena menang agregat 0-1 di pertandingan leg pertama.

Pertandingan Manchester City vs RB Leipzig ini paling seru.

Manchester City menghajar RB Leipzig tak berkutik pada leg kedua babak 16 Besar Liga Champions ini.

Erling Haaland berhasil mencetak 5 gol dalam satu pertandingan.

Dengan kemenangan telak 7- 0 ini, Manchester City melaju ke perempatfinal Liga Champions.

Dalam pertandingan sebelumnya di leg pertama, Man City ditahan imbang 1-1.

Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 8-1.

Gol demi gol Manchester City:

Menit 57

6 - 0

Erling Haaland

55'

Menit 53

5 - 0

Erling Haaland

Menit 49

4 - 0

İlkay Gündoğan

Assist: J. Grealish