Resmi, Toyota All New Agya dan GR Sport Mengaspal di Medan, Ini Harganya

Suasana pameran All New Agya dan All New Agya GR Sport di Kota Medan, Rabu (15/3/2023).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan harga resmi All New Agya dan All New Agya GR Sport.

Untuk All New Agya mulai dari Rp 167 hingga Rp 191 jutaan, sementara Agya GR Sport mulai dari Rp 240 hingga Rp 256 jutaan.

Memiliki value for money terbaik di segmennya, keduanya menjadi wujud dari komitmen Toyota untuk mewujudkan Mobility fo All dan semangat menghadirkan ever-better cars bermodalkan platform baru.

Serta harga bersaing, peningkatan performa dan efisiensi engine, handling dan comfort yang lebih baik, serta dilengkapi dengan teknologi terkini Toyota yang memberikan peace of mind kepada pelanggan.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan All New Agya dan All New Agya GR Sport memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda.

"Pengembangan Agya difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah model di segmen entry. Sementara khusus Agya GR Sport, kami berikan value added berupa special tuning yang membuatnya lebih fun to drive untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berjiwa sporty," ucapnya saat konferensi pers, di Kota Medan, Rabu (15/3/2023).

Ia mengatakan kedua hatchback ini menjanjikan total package yang lebih baik dan menawarkan perfect value for money untuk sebuah exciting city car.

Lanjutnya, Agya dan Agya GR Sport memanfaatkan platform baru yang memberikan ruang untuk penggunaan mesin baru.

Keduanya mengadopsi new engine 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi yang lebih tinggi pada 113 Nm. Improvement di putaran mesin rendah memberikan power agility yang lebih baik, sekaligus tetap irit dengan konsumsi bensin rata-ratanya lebih dari 21 km/liter.

Performa hatchback ini diperkuat oleh transmisi CVT baru yang dikembangkan dengan fixed gear ratio sehingga mampu menghasilkan akselerasi yang lebih cepat dan linear.

Selain itu, transmisi CVT juga dibekali dengan teknologi Active D Control yang bekerja lebih hening pada kondisi normal dan menjaga efisiensi baisan bakar, namun tetap mampu memberikan akselerasi secara instan.

Tersedia dalam tipe E dan tipe G, gaya desain eksterior Agya dikembangkan untuk menciptakan image yang sporty, powerful, dan agresif. Berkat desain baru, Agya memiliki performa aerodinamika yang lebih baik dengan coefficient of drog 3 persen lebih rendah, sehingga Agya menjadi lebih stabil dan lincah.

Sisi depannya tampil agresif berkat desain bumper yang tajam dan volume yang padat serta lebar sehingga menciptakan postur tubuh yang kuat. Kesan agresif diperkuat oleh desain LED headlamp yang tajam dan vertical LED illumination lamp.

All-front LED Lamp memperkuat kesan dinamis dan modern sekaligus canggih dengan adanya fitur Follow Me Home dan Auto Cut Off.

Dari samping, desain Agya terlihat powerful berkat wheel arches yang besar dan kokoh, serta garis bodi yang tajam dan agresif.

Entry Hatchback ini juga terlihat lebih aerodinamis dan powerful berkat postur tubuh lebih panjang, lebih rendah, dan lebih lebar yang diperkuat oleh lekukan kokoh pada pintu samping yang mengalir dinamis ke belakang. Agya tipe E menggunakan velg steel 14 inch, sementara tipe G sudah memakai velg alloy 14 inch.

Penggunaan platform baru memberikan ruang kepada engineer Toyota untuk meningkatkan kenyamanan kabin. Konsep horizontal design memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver- oriented untuk menunjukkan interior yang sporty dan berkualitas tinggi.

(cr9/Tribun-Medan.com)