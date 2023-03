Tatap PON 2024, Foksi Sumut Target Raih 2 Medali Emas

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Kabaddi Seluruh Indonesia (FOKSI) Sumut, menargetkan meraih dua medali emas dalam ajang PON Aceh-Sumut yang akan digelar, pada 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Foksi Sumut, Dicky Hendrawan. Dijelaskannya, sebenarnya ia menargetkan minimal bisa meraih satu medali emas. Hal itu mengingat olahraga ini masih terbilang baru di Sumut.

"Kita sebagai olahraga baru di Sumut, optimis bisa meraih minimal satu medali emas. Tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi janji kami kepada KONI Sumut," katanya kepada Tribun Medan, Rabu (15/3/2023).

"Kepada KONI Sumut saat penerimaan keanggotaan KONI Sumut melalui rapat kerja tanggal 17 Februari 2023 kami berjanji untuk meraih 2 medali emas," ucap Dicky lagi.

Pada gelaran olahraga bergengsi empat tahunan itu kata Dicky, Kabaddi Sumut bakal turun di empat nomor lomba yaitu National Kabaddi untuk putra dan putri, serta Seven for five untuk putra dan putri.

Guna menatap PON 2024 nanti, setiap pengurus kabupaten dan kota Kabaddi se Sumut pun sedang menyiapkan para atletnya untuk mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda), pada Juni mendatang.

"Persiapan untuk tim sejauh ini telah disiapkan oleh anggota pengurus kabupaten/kota yakni sebanyak 10 kabupaten/kota yang ada di Sumut dalam menghadapi Kejurda Kabaddi Sumut yang akan berlangsung di Medan pada Juni 2023," ucapnya.

Kejurda itu bilang Dicky, merupakan wadah seleksi para atlet jelang PON 2024 nanti. Hasil dari ajang itu akan direkomendasikan ke KONI Sumut untuk mengikuti seleksi tes fisik dalam perekrutan atlet pelatda PON 2024.

Lewat ajang seleksi itu juga, di PON Aceh-Sumut nanti, Kabaddi Sumut bakal menurunkan 24 orang atlet dengan rincian, 12 atlet putra dan 12 atlet putri.

Dicky mengaku, jika Foksi Sumut ini baru berusia sebulan. Pada, 17 Februari lalu, lewat forum rapat kerja, KONI Sumut telah resmi menerima Kabaddi Sumut sebagai anggota barunya.

Ia pun berharap, cabang olahraga (cabor) Kabaddi yang masih baru ini bisa diterima oleh masyarakat di Sumut. Dicky menyebut, pihaknya juga bakal turut mensosialisasikan Kabaddi dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

"Tanggal 19-21 Maret nanti kita melaksanakan pelatihan pelatih level B+ Nasional di Medan. Akhir Mei kita akan melaksanakan pelatihan wasit dan juri Kabaddi. Juni kita akan melaksanakan Kejurda," kata Dicky.

"Ini program kerja kami saat ini dalam rangka menyukseskan Kabaddi di PON 2024. Harapan saya olahraga ini bisa cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat luas. Kita juga akan mensosialisasikan olahraga ini dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi," ujarnya lagi.

