REAL Betis Vs Man United Laga Penentuan, Abaikan Risiko Skorsing, Ten Hag Pasang 2 Pemain Kuncinya

Saksikan siaran langsung via live streaming laga Real Betis vs Manchester United leg kedua 16 besar Liga Europa, Jumat (17/3/2023) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga Real Betis vs Manchester United leg kedua 16 besar Liga Europa, Jumat (17/3/2023) dini hari WIB.

Pertandingan antara Real Betis vs Manchester United sendiri akan dilaksanakan di Stadion Benito Villamarin pada Jumat (17/3/2023) pukul 00.45 WIB.

Laga Real Betis vs Man United ini juga bisa disaksikan via live streaming via HP.

Link nonton Real Betis vs Man United bisa di klik tautannya di akhir aritkel ini.

Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menegaskan bahwa dua pemain kuncinya, yaitu Bruno Fernandes dan Casemiro akan tetap bermain di Liga Eropa.

Padahal Bruno Fernandes dan Casemiro hanya perlu mendapatkan satu kartu kuning lagi dan mereka akan kena skorsing.

Baca juga: PREDIKSI Susunan Pemain Real Betis vs Man United, Liga Eropa Malam Ini, MU Langsung Diperingatkan

Gelandang Manchester United, Casemiro, berjalan keluar lapangan usai mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Southampton dalam lanjutan Liga Inggris (TWITTER.COM/SQUAWKA_LIVE)

Sesuai dengan aturan kompetisi Liga Eropa, jika pemain telah mendapatkan tiga kartu kuning, dihitung dari babak grup hingga fase gugur, mereka akan mendapatkan skorsing satu laga.

"Mereka akan bermain," kata Erik ten Hag dalam konferensi pers pra-pertandingan dilansir Metro.

"Ini adalah lawan yang bagus, minggu lalu kami mendapatkan hasil yang bagus, tetapi kami harus bertarung lagi dan kami membutuhkan pemain terbaik kami."

"Kami membutuhkan kemenangan dan kami membutuhkan tim terbaik kami," terangnya.

Di sisi lain, kabar cedera juga masih menghantui kubu Setan Merah.

Baca juga: JAM TAYANG Real Betis Vs Man United Malam Ini Leg 2 Liga Europa, Pellegrini Beri Peringatan ke MU

Terbaru, Alejandro Garnacho mendapatkan cedera engkel saat MU bermain imbang di Liga Inggris melawan Southampton.

Ini berarti Alejandro Garnacho menyusul Christian Eriksen, Anthony Martial, dan Donny van de Beek yang lebih dahulu menepi.

"Dia [Garnacho] akan kembali sebelum akhir musim," sambung ten Hag.