Tak Hanya Konser Musik, Mandiri Deliland Festival 2023 Turut Hadirkan Turnamen E-Sport

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Selain music festival, Mandiri Deliland Festival 2023 juga akan turut menggelar pertandingan E-Sport, turnamen Mobile Legend dan PUBG.

Adapun total hadiah yang diperebutkan dari pertandingan E-Sport tersebut yakni senilai Rp 2 miliyar, dengan diikuti sekitar seribu tim.

CEO Vertikal Indonesia Group, David Simanjuntak menyampaikan, tak hanya jadi wadah bagi musisi lokal, Deliland Festival 2023 juga mewadahi para atlet E-Sport di Kota Medan.

Mandiri Deliland Festival merupakan sebuah Music and Art Festival yang diselenggarakan selama 2 hari, tanggal 18-19 Maret 2023.

Mandiri Deliland Festival 2023 melibatkan banyak insan kreatif kota Medan mulai dari musisi, art enthusiast dan elemen kreatif lainnya yang dikumpulkan menjadi satu wadah dalam bentuk hiburan dan pameran bertempat di Lanud Soewondo (Ex Bandara Polonia) Kota Medan.

"Tahun lalu, Deliland Festival 2022 sukses digelar dengan mengumpulkan pengunjung sebanyak 6.800 orang dimana jumlah ini mengikuti penerapan pembatasan Covid di area 3.2 hektar," ujar David, dalam Konfrensi Pers, Kamis (16/3/2023).

Event platform dari PT Vertikal Indonesia Group ini aktif menggelar berbagai program- program acara untuk semua kategori penikmat hiburan di kota Medan.

"Kemudian pada tahun ini, Mandiri Deliland Festival akan digelar dengan skala yang lebih besar, baik dari jumlah performance yang melibatkan 65 artis mulai dari artis lokal, nasional, Asia Tenggara dan bahkan internasional, audience yang memiliki kapasitas dapat menampung 12.000 orang, hingga memiliki 6 stage yang terbagi atas Mandiri Stage, Soundsations Stage, Moon Stage, Caughtxstealing Stage dan 2 set Electronic-Sport Stage," jelasnya.

Mandiri Deliland Festival 2023 menghadirkan artis internasional yang bernama Hoobastank, Grup musik legendaris asal Amerika Serikat.

Dengan lagu "The Reason" meraih nominasi Grammy untuk "Song of The Year," "Best Rock Album," dan "Best Pop Performance" untuk Duo & Group.

Tidak hanya itu, Artist asia tenggara yang bernama Alyph, juga hadir dalam Mandiri Deliland Festival 2023, penyanyi sekaligus penulis, komposer dan produser lagu berbasis di Singapore akan turut meramaikan.

Alyph yang dibawah label besar Universal Music Group, berhasil membawa lagu yang berjudul "Swipe" menjadi trending topik di platform TikTok, dan ini merupakan pertama kalinya Alyph akan manggung di Indonesia.

Tahun ini PT Vertikal Indonesia Group menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam penyelenggaraan Mandiri Deliland Festival dengan mempersiapkan transaksi dengan metode pembayaran melalui Livin app, Debit Card dan Credit Card Bank Mandiri dalam pembelian tiket sehingga pembeli juga dapat menikmati diskon potongan harga senilai 50 ribu untuk 2 days pass dan 20 ribu untuk daily pass.

(cr26/tribun-medan.com)