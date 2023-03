Tawarkan Urban Seat, New CB150X Tampil Lebih Nyaman

PT Indako Trading Coy hadirkan sport adventure New CB150X sebagai pilihan baru buat para petualang juga semakin menyempurnakan kenyamanan berkendara.

TRIBUN-MEDAN.com - Kenyamanan berkendara menjadi hal yang paling dicari para pecinta roda dua yang gemar berpetualang. Tidak hanya akan memuluskan perjalanan, namun kenyamanan berkendara juga menambah kepercayaan diri dan kebanggaan saat menunggangi armada yang mampu memberikan pengalaman berkendara menyenangkan pada pecintanya.

Memenuhi ekspektasi pecintanya, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang telah menghadirkan sport adventure New CB150X sebagai pilihan baru buat para petualang juga semakin menyempurnakan kenyamanan berkendara bersama New CB150X dengan memberikan penawaran menarik untuk setiap pembelian Honda New CB150X di sepanjang Maret 2023 baik cash maupun kredit.

Tidak tanggung-tanggung, selain DP angsuran ringan, Honda dipastikan akan memberikan free voucher modif dan accessories custom urban seat yang semakin menjadikan CB150X tampil lebih nyaman. Selain itu dengan penyematan urban seat, maka dipastikan berkendara bersama New CB150X akan lebih rileks, posisi kaki lebih nyaman, dan sangat cocok untuk teman berkendara sehari-hari.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, dengan semangat Satu Hati pihaknya ingin memberikan apresiasi atas respon positif yang diberikan seluruh pecinta Honda di wilayah Sumatera Utara pada jajaran motor Honda, terutama pada New CB150X melalui persembahan istimewa free voucher modif dan accessories custom urban seat yang menambah kenyamanan berkendara.

“ Wujudkan mimpi menikmati sensasi berkendara motor besar dengan partner eksplorasi terbaik New Honda CB150X, temukan pengalaman baru yang berkesan, rasakan kebebasan eksplorasi keanekaragaman budaya dan keindahan alam Sumatera Utara, “ ujar Gunarko Hartoyo

Kenyamanan berkendara bersama New CB150X juga didukung dengan penyematan inverted front suspension pada Honda New CB150X yang sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian, terutama ketika melalui kondisi jalan rusak dan berbatu. Suspensi baru tersebut juga membuat handling semakin lincah, menghadirkan kendali terbaik yang menjawab kebutuhan para pecinta motor sport petualang.

(*)