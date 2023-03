Chord Gitar Lagu Batak Kirpong Tumatak By Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Chord lagu Batak berjudul Kirpong Tumatak. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

Chord Gitar Lagu Batak Kirpong Tumatak

Intro : C F G C F-F-G-G -G

C F G C F-F-G-G -G

C

pong kirpong kirpong kirpong

F

tapuldep poi poi kirpong kirpong kirpong

C G

nina sorana.. terbegge aku..

C F-F-G-G -G

kan sindaoh..

C

tang katingtang tingtang poi

F

nola le nina nola katingtang tingtang poi

C G

nina sorana.. terbegge aku..

C

kan sindaoh..

G C

sora genderang dekket kalondang

C

kecapi pe..

G

memahan pusuh-pusuhku ndabuh

C F-F-G-G -G

ale turang..

C

ser kuserser mikambirang

F

kuserser mi kamuhun kuserser bang mi podi

C G

mbue bagena.. sikubettoh..

C F-F-G-G -G

lako tumatak..

C

bas merdembas mo karina

F

ulang mo kita lupa tumatak adat pakpak

C G

mbue bagena.. sikubettoh..

C

lako tumatak..

Reef :

F

ileapken tangan lako mi baho

C

idabuhken tangan lako mi teruh

G C

mergancih-gancih nehe i..

F

sipata sondat kita lako jemba

C

sipata balik kita mi bekkasta

G C F-F-G-G -G

bergening-gening daging i..

C

merlolo ate kerina

F

mersampang ate kita meriah karinana

C G

ulang lot ne.. kita enda..

C G

merbeccut abe..