Masih Tersedia Tiket Box untuk Konser Noah di Medan, Berikut Jadwal Open Gatenya

Konser The Great Journey of Noah di Makkasar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Grup Band Noah siap mengguncang kota Medan hari ini, Sabtu (18/3/2023).

Konser bertajuk The Great Journey of NOAH ini akan berlangsung di Medan International Convention Center (MICC).

Budi Mulianto, produser eksekutif sekaligus CEO dari ALOKA, selaku Promotor dan Event Organizer dari konser menyampaikan jadwal open gate akan dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Disebutnya untuk menghindari penjualan tiket dari para calo, penyelenggara memberikan kesempatan bagi para sahabat Noah untuk bisa membeli tiket secara langsung di tiket box yang telah disediakan.

"Tiket kita masih sangat available untuk kategori Premier, VIP dan Festival di tiket.com, hanya Regular yang sudah habis, dan kami juga akan buka Ticket Box dari jam 10," ujar Budi.

Konser ekslusif ini menggabungkan Live Music Performance dengan penampilan yang interaktif serta didukung dengan Visual LED, Sound dan Lighting yang menyatu dengan performance Noah, didalam Exclusive Set Indoor Setting.

Selama 2 jam penuh NOAH akan membawakan 20 lagu yang dimainkan sesuai dengan rilisnya 4 album sejak dari era Peterpan hingga bertransformasi menjadi NOAH (Taman Langit, Bintang di Surga, Hari Yang Cerah, Second Chance) yang bertajuk "Second Chance".

“Penonton akan menyaksikan penampilan NOAH yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Konsep konser The Great Journey of NOAH ini adalah penggabungan dari Past and Future of NOAH Band Musical Journey yang sudah lebih dari satu dekade terus eksis dan tetap berkarya di industri music Indonesia,” jelasnya.

Untuk penampilan nanti, NOAH bekerjasama dengan ALOKA sudah menggodok ide-ide baru agar penonton selalu mendapat pengalaman yang unik dan berbeda.

"Discography dan lagu Hits NOAH sendiri kan sangat banyak yang diterima penggemarnya selama ini, jadi untuk konsep konser ini Ariel Noah juga turut serta mengawasi dan memberikan masukan demi memberikan penampilan yang maksimal" tambah Budi Mulianto.

Berikut harga tiket konser Noah di Medan:

- Premier IDR 2.750,000 (Seating with Numbers)

- VIP IDR 1,750,000 (Seating with Numbers)

- Festival IDR 800,000

- Regular IDR 550,000 (Seating without Numbers)

Jadi warga Medan dan sekitar, setelah hampir 4 tahun kini NOAH hadir kembali di kota Medan, maka jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Sampai jumpa di konser The Great Journey of NOAH.

