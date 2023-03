Gelar Seminar Bisnis dan Kepemimpinan, INTI Sumut Harap Pengusaha Mampu Atasi Turbulence

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumatera Utara (Sumut) bersama Panin Sekuritas Kembali menggelar acara Seminar Business and Leadership During Turbulence yang bertempat di Karibia Boutique Hotel Medan pada Sabtu (18/3/2023).

Seminar yang diikuti oleh para penguasa muda kota Medan serta mahasiswa ini menghadirkan narasumber yang sangat andal di bidang bisnis dan kepemimpinan.

Adapun narasumber yang hadir adalah Regional Office Head Sumatera PT Bank Tabungan Negara (Persero) Muhammad Amin Sholeh, Pemenang Rekor MURI Bidang Pasar Modal Darwin SE., MBA, Chairman Jababeka Group S.D Darmono dan Ketua Tim IPO Bank Sumut Dr. Budi Anshari Nasution.

Wakil ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut, Perry Iskandar mengatakan bahwa melalui kegiatan seminar ini diharapkan dapat memberikan pelajaran mengenai bagaimana cara mengatasi situasi yang buruk.

"Kalau dengar kata Turbulence kita selalu teringat dengan pesawat, bila ada Turbulence maka pilot akan memberikan instruksi, begitu juga dengan perusahaan, Tentunya dengan kehadiran ke empat narasumber diharapkan akan mengarahkan kita pada arah terbaik dari Turbulence yang terjadi," ucapnya.

Dikatakannya, saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, hal itu terlihat dari banyaknya perubahan bank yang mengalami bangkrut, oleh sebab itu dia berharap dengan adanya seminar ini dapat membantu para penguasa agar terhindar dari masa kebangkrutan.

"Tentu kita mengharapkan dari seminar ini lah kita dapat belajar bagaimana kita menyikapi bagaimana kita bersikap terhadap perusahaan kita, terhadap keluarga dan terhadap kita sendiri sehingga kita dapat melewati jaman-jaman yang sulit," katanya.

Pada sesi pertama pada seminar ini dibuka oleh Ketua Tim IPO Bank Sumut Dr. Budi Anshari Nasution yang membagikan cerita bagaimana Bank Sumut menghadapi masa Turbulence.

"Perusahaan sama seperti pesawat tidak selalu mulus, walaupun ketika kita ingin melaksanakan IPO itu di depan kita udah periksa semua radar, gimana pemerintah kebijakan ke depan terkait after covid seperti apa, bayangkan sudah begitunya rencana tapi tiba-tiba badai datang, tiba-tiba perubahan cuaca dan lainnya, jadi kita harus menyiapkan diri what the next nya, kita akan melakukan simulasi ulang," Paparnya.

Selanjutnya sesi kedua diisi oleh Regional Office Head Sumatera PT Bank Tabungan Negara (Persero) Muhammad Amin Sholeh yang memaparkan mengenai Turbulence yang pernah dialami oleh Bank BTN.

Kemudian dilanjutkan dengan Chairman Jababeka Group yaitu S.D Darmono yang dilakukan secara During mengenai kepemimpinan dan sesi terakhir diisi oleh Pemenang Rekor MURI Bidang Pasar Modal Darwin SE., MBA.

