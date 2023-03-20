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Berita Populer, Nyawa Gadis SMP Dihabisi Pacar, Kodim 0208 Asahan Gelar Acara Ramadhan Drag Bike
Berita populer Tribun Medan hari ini dimulai dari Nyawa Gadis SMP Dihabisi Pacar, Kaki Terlipat Dikubur di Dapur, Motif Pelaku Karena Takut Hamil
TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer Tribun Medan hari ini dimulai dari Nyawa Gadis SMP Dihabisi Pacar, Kaki Terlipat Dikubur di Dapur, Motif Pelaku Karena Takut Hamil
Selanjutnya, Kodim 0208 Asahan Gelar Acara Ramadhan Drag Bike, Kapolres Asahan Bilang Begini
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1. Nyawa Gadis SMP Dihabisi Pacar, Kaki Terlipat Dikubur di Dapur, Motif Pelaku Karena Takut Hamil
TRIBUN-MEDAN.com - Tragis nasib Siswi SMP berusia 14 tahun tewas mengenaskan di sebuah rumah di Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Jasadnya ditemukan dengan kondisi kaki terlipat dan terkubur di dapur rumah pada Jumat (17/3/2023) sore
"Mayat wanita ini pertama kali ditemukan saat pemilik rumah mengecek kediamannya, lalu pemilik rumah curiga karena ada bercak darah di salah satu kamar," kata Wali Nagari Singgalang, Seri Mesra, Sabtu (18/3/2023).
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2. Kodim 0208 Asahan Gelar Acara Ramadhan Drag Bike, Kapolres Asahan Bilang Begini
Kodim 0208 Asahan Gelar Acara Ramadhan Drag Bike, Kapolres Asahan Bilang Begini
TRIBUN-MEDAN.com, ASAHAN - Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana Elhaj ikut menghadiri Ramadhan Drag Bike untuk memperebutkan piala Kodim 0208 Asahan yang diselenggarakan di Sirkuit Buatan Jalan Pabrik Benang, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Minggu (19/3/2023).
Adapun kelas yang diperlombakan sebanyak 17 kelas dan peserta dragbike sebanyak 300 orang yaitu DB 1 BEBEK 4T TU 130 CC, DB 2 BEBEK 4T TU 200 CC, DB 3 SPORT 2T TU FRAME STANDARD 155 CC, DB 4 MATIC TU 200 CC, FFA 300 CC, BRACKET TIME 8 DETIK, BRACKET TIME 9 DETIK, BRACKET TIME 10 DETIK.
Kemudian, BRACKET TIME 11 DETIK, SPORT 2T TU 155 CC, SPORT 2T RX KING CC MAX (OPEN), SPORT 2T RX KING CC MAX (ASLAB), BEBEK 4T FRAME STANDART 130 CC (ASLAB), MATIC 130 CC STANDART (ASLAB), BEBEK 4T 130 CC TU (ASLAB), BEBEK 4T SPORT 200 CC INJEKSI NO TRAIL (ASLAB), dan CAMPURAN STANDART SHOWROOM 150 CC (MATIC/SPORT).
Ketua IMI Kabupaten Asahan M Syafiq Fadillah menerangkan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dalam rangka antisipasi anak-anak yang melakukan balap liar.