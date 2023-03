Intip Keseruan Konser Musik Mandiri Deliland Festival 2023, Ada Mocca hingga Soegi Bornean

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Konser musik terbesar, Mandiri Deliland Festival sukses digelar dengan menghadirkan 65 lebih musisi lokal hingga macanegara, yang berlangsung selama dua hari yakni 18-19 Maret 2023.



Sebanyak 65 artis ikut serta memeriahkan termasuk diantaranya Hoobastank, Pesawat Sederhana, Rasyid, Alyph, Seringai, NTRL, Hello Benji & The Cobra, Soegi Bornean, RAN, Mocca, SPR, Bleach, Idgitaf dan lainnya.

Dari 65 artis tersebut dibagi dalam 4 kategori stage (panggung), yakni Mandiri Deliland Festival Stage, Soundsations stage, Moon Stage, dan Caught Stage.

Dipanggung Soundsations stage, malam diisi oleh Mocca, grup musik Indie asal Bandung.

Siapa sih yang tidak mengenal grup musik Indie satu ini, band yang digawangi Riko Prayitno (gitar), Arina Ephipania (vokal dan flute ), Achmad Pratama (bass), dan Indra Massad (drum).

Tentu saja lagu-lagu hitsnya dinyanyikan, deretan lagu dari Album My Diary yang dirilis pada tahun 2002.

Apalagi kalau bukan lagu utama seperti Me and My Boyfriend, Secret Admirer dan What If.

Swinging Friends (panggilan untuk fans Mocca) tampak menikmati musik yang dinyanyikan Arina tersebut.

Kemudian di Mandiri Deliland Festival Stage ada beberapa deretan musisi yang dinanti para pengunjung.

Mulai dari Hoobastank, Ran dan menjadi penutup malam penampilan dari Soegi Bornean.

Hoobastank, grup musik asal Amerika yang beraliran musik rock modern ini berhasil memanjakan telinga para penggemarnya, Minggu (19/3/2023).

Grup yang digawangi Douglas Robb (vokal), Dan Estrin (gitar), Markku Lappalainen (bass) dan Chris Hesse (drum) membawakan 13 lagu di panggung tersebut.

Dengan lagu andalannya “The Reason” dirilis pada 2003 silam, grub band beraliran soft rock ini, langsung disambut antusias warga Medan begitu menyanyikannya.

Tak hanya Hoobastank, setelah itu masih dipanggung yang sama diisi oleh grup musik asal Indonesia RAN.