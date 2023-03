Konser Hoobastank di Medan, Lagu The Reason Sukses Curi Perhatian Penonton

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Sorak sorai dan teriakan langsung terdengar ketika, grup musik asal Amerika Serikat, Hoobastank tampil di atas panggung.

Grup musik legendaris beraliran rock modern tersebut tampil konser musik bertajuk Mandiri Deliland Festival 2023 di Lanud Suwondo Medan, Minggu (19/3/2023).

Tampak ribuan penonton langsung memadati arena konser ketika grup musik yang terdiri dari Douglas Robb (vokal), Dan Estrin (gitar), Markku Lappalainen (bass) dan Chris Hesse (drum) hadir di atas panggung.

Teriakan histeris semakin terdengar ketika Hoobastank menyanyikan lagu The Reason yang merupakan lagu yang paling ditunggu-tunggu penonton dan penggemar setianya.

Lagu di album kedua yang meledak meledak dipasaran Amerika, Asia dan Eropa tersebut, sukses membuat para penonton terhipnotis bernyanyi dan berjoget bersama.

Begitu lagu tersebut dinyanyikan tampak para penonton langsung semakin merapat ke arah panggung.

Selain lagu hits The Reason, lagu berjudul Crawling in The Dark, Running Away dan Inside of You juga memanjakan telinga para fans di Medan juga dinyanyikan Hoobastank.

Penampilan grub musik yang dikenal luas di industri musik global ini turut menyedot antusias penonton.

“Terimakasih semuanya. I Love You So Much,” ucap sang vokalis disela-sela konsernya.

Semakin meriah, grup musik asal Amerika Serikat yang beraliran rock modern ini menutup konsernya dengan melemparkan pick dan stik drum kepada penonton.

Dalam konser yang bertajuk Mandiri Deliland Festival 2023 ini menghadiri 65 artis dengan digelarnya 2 hari mulai Sabtu (18/3/2023) dan Minggu (19/3/2023).

Sebanyak 65 artis ikut serta memeriahkan termasuk diantaranya Hoobastank, Pesawat Sederhana, Rasyid, Alyph, Seringai, NTRL, Hello Benji & The Cobra, Soegi Bornean, RAN, Mocca, SPR, Bleach, Idgitaf dan lainnya.

Dari 65 artis tersebut dibagi dalam 4 kategori stage (panggung), yakni Mandiri Deliland Festival Stage, Soundsations stage, Moon Stage, dan Caught Stage.

