Mantan Alshad Ahmad Viral, Nissa Syifa Baru Melahirkan Curhat Sosok Tak Bertanggung Jawab

Nissa Asyifa menjadi perbincangan lantaran dikabarkan baru saja melahirkan sang buah hati.

Nissa Asyifa juga curhat soal sosok yang tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Melansir akun TikTok @lalulalulalang pada Sabtu (18/3/2023), Nissa Asyifa tampak mengunggah potret sang buah hati yang baru dilahirkannya itu di feed akun Instagram @nissasyf.

"Alhamdulillah, a new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022 (Alhamdulillah, bingkisan kebahagian telah lahir. Segala-galaku sejak Januari 2022)," tulis Nissa Asyifa.

Kemudian di Instagram Story, Nissa kembali mengunggah foto anaknya sembari menunjukkan rasa syukur.

"May Allah blessing you, nak! Doa mama selalau bersamamu ya," tulis Nissa.

Nisa kemudian membagikan curhatannya soal rasa sakit yang dialaminya serta soal sosok yang tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin, dan mental. Dealing with trauma, shock dan pain oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya," tulis Nissa.

Nissa menyebut sosok itu pandai membuat citra baik di media sosial.

"Di dunia nyata kelakuannya luar biasa. Di dunia maya seperti tidak ada apa-apa, sangat keterlaluan!! sekeluarga!!" tulisnya.

Nissa mengaku dia sebenarnya bukan tipe orang yang suka curhat soal kisah sedihnya di media sosial.

Namun kali ini dia memutuskan untuk curhat di media sosial lantaran sudah merasa sangat lelah.

"Saya bukan tipikal person yang suka curhat/sharing something sad di story. Tapi kali ini benar-benar super parah dan lelah, dizalimi, difitnah, dikhianati. Ya ok itu urusan dia sama tuhan, tugasku hanya menguatkan diri, beristigfar, dan dealing dengan keadaan," tulisnya.