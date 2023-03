Prediksi Skor Real Madrid vs Chelsea - Man City vs Bayern Munchen, Jadwal Liga Champions Live SCTV

Jadwal Bola Liga Champion 2023 Leg 1 Live SCTV dan Jam Tayang, Real Madrid vs Chelsea - Man City vs Munchen. sebelumnya Pertarungan sengit Chelsea vs Real Madrid terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions digelar di Stamford Bridge, Kamis (6/5/2021).

TRIBUN-MEDAN.COM - Perempat final Liga Champions (UCL) musim 2022/2023 sudah di depan mata.

Sejumlah pertandingan big match sudah menanti di babak perempat final Liga Champions musim ini.

Seperti diketahui laga seru akan tersaji antara Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen, AC Milan vs Napoli serta Benfica vs Inter Milan.

Salah satu yang jadi perhatian tentu saja pertemuan Real Madrid vs Chelsea.

Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV leg pertama babak perempat final Liga Champions (UCL) 2022/2023 yang tayang di TV SCTV.

Siaran langsung SCTV babak perempat final Liga Champions akan dimulai pada 12 April 2023 mendatang.

Bintang Chelsea, Christian Pulisic, tidak peduli dengan status dan menyebut Real Madrid sudah takut melawan timnya.

Christian Pulisic berani menantang Real Madrid meski kondisi Chelsea belum sepenuhnya membaik.

Kedua tim resmi akan bertemu pada babak perempat final Liga Champions musim 2022-2023.

Kondisi Chelsea dan Real Madrid jelas berbeda meski berada di kompetisi yang sama.

Real Madrid mengikuti Liga Champions musim ini dengan status sebagai juara bertahan.

Adapun Chelsea mendapat sorotan karena rentetan hasil yang sempat kurang memuaskan.

Dalam 14 laga terakhir di semua ajang, tim asuhan Graham Potter hanya sanggup membukukan empat kemenangan.

Kelolosan mereka ke babak perempat final juga dilalui dengan susah payah.