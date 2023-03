Toyota Perintis Perkasa Hadirkan Toyota All New Agya dan All New Agya GR Sport, Berikut Harganya

Toyota Perintis Perkasa Hadirkan Toyota All New Agya dan All New Agya GR Sport

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Setelah world premiere All New Agya dan All New Agya GR Sport bulan lalu, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan harga resmi keduanya pada Launching di Sun Plaza Medan.

Agya mulai dari Rp 179 hingga Rp 194 jutaan, sementara Agya GR Sport mulai dari Rp 240 hingga Rp 258 jutaan on the road (OTR) Medan.

Memiliki value for money terbaik di segmennya, keduanya menjadi wujud dari komitmen Toyota untuk mewujudkan Mobility to All dan semangat menghadirkan ever-better cars bermodalkan platform baru, harga bersaing, peningkatan performa dan efisiensi engine, handling dan comfort yang lebih baik, serta dilengkapi dengan teknologi terkini Toyota yang memberikan peace of mind kepada pelanggan.

Adanya Komunitas Agya Medan yang hadir, turut meramaikan dengan aktivitas konvoi dengan rute dari Perintis Flamboyan menuju Perintis Gagak Hitam dan dilanjutkan dengan Talk Show untuk memperkenalkan dan mempromosikan All New Agya dan All New Agya GR Sport.

“All New Agya dan All New Agya GR Sport memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda. Pengembangan Agya difokuskan untuk memperkuat basic value pada sebuah model di segmen entry," ujar President Director PT. Perintis Perkasa, Michael Darwis.

Sementara khusus Agya GR Sport memberikan value added berupa special tuning yang membuatnya lebih fun to drive untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berjiwa sporty kami harapkan dapat mewujudkan mobilitas yang menyenangkan dan personal bagi pelanggan.

"Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan untuk dapat melakukan pemesanan All New Agya dengan proses yang mudah, pelanggan dapat melakukan Test Drive All New Agya di Perintis Perkasa Cab. Gatsu, Cab. Flamboyan dan Perintis Perkasa Cab. Gagak Hitam yang menjadi Dealer Resmi Toyota dengan fasilitas GR ZONE," jelasnya.

Agya dan Agya GR Sport memanfaatkan platform baru yang memberikan ruang untuk penggunaan mesin baru.

Keduanya mengadopsi new engine 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi yang lebih tinggi pada 113 Nm.

Improvement di putaran mesin rendah memberikan power agility yang lebih baik , sekaligus tetap irit dengan konsumsi bensin rata-ratanya lebih dari 21 km/liter.

Performa hatchback ini diperkuat oleh transmisi CVT baru yang dikembangkan dengan fixed gear ratio sehingga mampu menghasilkan akselerasi yang lebih cepat dan linear.

Selain itu, transmisi CVT juga dibekali dengan teknologi Active D Control yang bekerja lebih hening pada kondisi normal dan menjaga efisiensi bahan bakar, namun tetap mampu memberikan akselerasi secara instan.

Tersedia dalam tipe E dan tipe G, gaya desain eksterior Agya dikembangkan untuk menciptakan image yang sporty, powerful, dan agresif.

Berkat desain baru, Agya memiliki performa aerodinamika yang lebih baik dengan coefficient of drag 3 persen lebih rendah, sehingga Agya menjadi lebih stabil dan lincah.