All New Astra Daihatsu Ayla Diluncurkan di Medan, Berikut Keunggulan dan Harganya

All New Astra Daihatsu Ayla resmi diluncurkan di Kota Medan, Selasa (21/3/2023).

All New Astra Daihatsu Ayla resmi diluncurkan di Kota Medan, Selasa (21/3/2023).



Kini, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru yakni berbasis Daihatsu New Global Architecture (DNGA), sehingga memiliki beragam keunggulan

Antara lain, memiliki desain yang modern dan stylish, teknologi terkini, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, sekaligus dengan harga terbaik dikelasnya.

Deputy Marketing & CR Division Head PT Astra International-Daihatsu, Tri Mulyono menyampaikan All New Astra Daihatsu Ayla merupakan platform DNGA ketiga yang diproduksi oleh Daihatsudi Indonesia setelah Rocky dan All New Xenia yang telah diluncurkan pada 2021, sekaligus tetap menjadi kendaraan bersegmen LCGC di Indonesia.

Ia berharap All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi pilihan yang cocok bagi pelanggan yang membutuhkan mobil pertama dalam melengkapi kebahagiaan keluargaIndonesia pada beragam aktivitas.

"Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia, Dan hal ini dibuktikan dengan implementasi platform baru DNGA pada All New Astra Daihatsu Ayla dengan sederet keunggulan platform yang dimilikinya," ucapnya dalam konferensi pers launching All New Astra Daihatsu Ayla, di Kota Medan, Selasa (21/3/2023).

Ia mengatakan sebagai kendaraan dengan tagline Sahabat Baru Keluarga, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki tiga keunggulan utama yakni lebih Valuable, Comfort, dan Compact.

Dalam hal Valuable, eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful, aggressive, ditambah desain baru alloy wheel berdiamater 14'inch, dan fitur terkini seperti LEDH dlamp,dan DRL(Daytime Running Light) membuat tampilan All New Ayla semakin modern aerodinamis.

Pada sisi interior, cockpit dashboard All New Ayla tampil modern dan sporty dengan nuansa advance feeling, ditambah desain meter cluster baru dan pengaturan AC digital modern yang membuat pengaturan suhu kabin menjadi mudah.

Dengan sederet keunggulan serta teknologi terkini yang diberikan, sebagai mobil LCGC All New Astra Daihatsu Ayla tetapmemiliki harga terjangkau mulai dari Rp 148 juta - Rp 203,900.000 untuk harga OTR (On The Road) Medan atau dapat langsung menuju outlet resmi Daihatsu terdekat di kotamasing-masing.

All New Astra Daihatsu Ayla tersedia dengan 8 pilihan warna, yang diantaranya terdapa 3warna terbaru yang tampil lebih sporty seperti, Ruby Red Metallic, Compagno Red dan Metallic Orange yang dapat dipilih sesuai selera pelanggan.

Dalam kesempatan yang sama, Regional Head Sumatra Bagian Utara PT Astra International Daihatsu, Susanto mengatakan Sahabat Daihatsu yang ingin membeli dan merasakan performa New Astra Daihatsu Ayla dapat mengunjungi outlet terdekat di masing-masing kota dan pihaknya akan melaksanakan showroom event dan pameran di Mall.

"Kami siap melayani Sahabat Daihatsu yang ingin melakukan pembelian dan mencoba All New Astra Daihatsu Ayla dan tentunya kami akan menjumpai sahabat di pameran juga showroom event di masing-masing outlet Daihatsu, "tandasnya.

