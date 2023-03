Aryaduta Medan Peringati Hari Down Syndrome Sedunia Bersama PIK POTADS Sumatera Utara

Aryaduta Medan bersama PIK POTADS mengadakan kegiatan bertema With Us Not For Us untuk memperingati Hari Down Syndrome Sedunia.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sehubungan dengan Hari Down Syndrome Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret, sebagai bentuk kepedulian pada anak-anak penyandang down syndrome, Aryaduta Medan mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility bersama Pusat Informasi dan Kegiatan (PIK) POTADS – Persatuan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome Sumatera Utara, pada hari Sabtu (18/3/2023) di Aula Tengku Rizal Nurdin – Medan.

Tahun 2023 merupakan tahun peringatan yang ke-11 dengan tema “With Us Not For Us”, yang berarti “Bersama Kami Bukan untuk Kami”. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut memberikan kesempatan kepada anak penyandang Down Syndrome untuk menampilkan bakat dan ketrampilan yang mereka miliki, seperti menari tarian daerah dan tari kreasi, pembacaan puisi, menyanyi dan perlombaan lain.

Selain itu, organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) turut memberikan dukungan dalam hal pemeriksaan mata gratis, dan pemeriksaan telinga oleh Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (KOMNAS PGPKT), sebagai bentuk kepedulian akan kesehatan anak penyandang Down Syndrome.

Aryaduta Medan juga turut berkontribusi dengan memberikan goodie bag berisi alat tulis, buku mewarnai dan buku berhitung serta makanan ringan, yang bertujuan untuk melatih ketrampilan dan kemampuan anak-anak penyandang Down Syndrome dalam hal berkreasi warna dan berhitung.

Silvey Tangkilisan - General Manager Aryaduta Medan mengungkapkan bahwa Aryaduta Medan sangat mendukung upaya PIK POTADS Sumatera Utara untuk mendorong partisipasi penuh para penyandang Down Syndrome dalam segala aspek kehidupan, dan menghentikan segala bentuk diskriminasi dengan alasan apapun.

Penyandang Down Syndrome memiliki hak penuh untuk akses pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan sosial, sehingga dengan penanganan dan dukungan yang tepat, dapat membantu mereka untuk mengembangkan ketrampilan dan berkembang dalam berbagai bidang (pendidikan, seni & budaya, olahraga dan lain-lain). Silvey juga menambahkan bahwa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat akan lebih membuka diri dan memberikan perhatian lebih baik lagi bagi anak-anak penyandang Down Syndrome.

