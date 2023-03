Gisella Anastasia Selalu Sebut Nama Gading Marten dalam Doanya, Ibu Gempi tak Kuasa Bendung Air Mata

TRIBUN-MEDAN.com - Gisella Anastasia selalu sebut nama Gading Marten dalam doanya.

Ibu Gempi tak kuasa bendung air matanya.

Penyanyi Gisella Anastasia baru-baru ini mengungkapkan bahwa mantan suaminya, Gading Marten selalu ada dalam setiap doanya.

Ilustrasi Gading Marten, Gisel, dan Gempi. Gisel Bakal Liburan Bareng Gading Marten. (Kolase Tribunbogor.com)

Hal itu diketahui saat Gisella Anastasia berbincang dengan Ashanty dalam podcast YouTube.

Awal mulanya Ashanty bertanya soal Gisella Anastasia tentang kebenaran apakah ia cemburu saat muncul berita Gading Marten terungkap mempunyai pujaan hati baru.

Namun, Gisella Anastasia mengaku tidak cemburu dan malah selalu mendoakan Gading Marten.

“Nggak, nggak pernah (cemburu),” ungkap Gisella Anastasia menjawab Ashanty yang dikutip dalam YouTube Ngobrol Asix Senin, (20/3/2023)

“Malah aku selalu mendoakan dari adanya masalah semua itu, berpisah dan semua prosesnya bertahun-tahun,” sambung Gisel.

Ibu dari Gempita Nora Marten itu juga menangis saat membicarakan tentang mantan suaminya.

Artis berusia 32 tahun itu menangis hingga terbata-bata, Gisel bahkan mengatakan jika Gading selalu ada dalam doanya.

“Mas Gading itu always in my prayer (selalu ada dalam doaku), selalu setiap hari untuk bisa apa ya aduh mau menangis,” ucap Gisel sambil mengeluarkan air mata dan suara yang melemah.

Potret Kebersamaan Gading Marten dan Gisella Anastasia, ternyata selama ini Gisella menyembunyikan hal ini dari Gading (Tangkap Layar Instagram @gadiiing)

“Selalu, selalu di dalam doa lah untuk dia bisa diproses dengan pace-nya dia, untuk bisa ya sama-sama jadi lebih baik untuk bisa nemuin ya titik comfort-nya dia gitu, pasti selalu dalam doa,” lanjutnya.

Gisel mengaku senang saat Gading Marten mendapat pasangan baru, lantaran ia dapat melihat mantan suaminya lebih bahagia dan menikmati dalam hidup.

Sebagai mantan istri yang sudah menganggap Gading sebagai keluarga, ia mengaku akan selalu mendukungnya.

