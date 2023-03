H-1 Ramadhan, Harga Ayam Potong di Kota Medan Masih Stabil, Hari Ini Rp 27 Ribu Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satu hari atau H-1 menjelang Ramadhan 1444 H, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tradisional Simpang Limun terpantau stabil, termasuk ayam potong yang tidak mengalami kenaikan.

Salah seorang pedagang ayam potong, Fahmi mengatakan, sejak H-7 jelang Ramadhan, harga ayam potong tidak pernah lewat dari angka Rp 30 ribu per kilogramnya.

"Harga ayam tetap stabil, hari ini Rp 27 Ribu per kilogram," ujar Fahmi kepada Tribun Medan, Rabu (22/3/2023).

Adapun beberapa komoditi lainnya juga harganya stabil, seperti bawang merah Rp 24 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 30 ribu per kilogram.

Namun, tidak dengan harga daging sapi yang mencapai harga Rp 130-140 per kilogramnya.

Sedangkan beberapa komoditi lainnya, seperti cabai bahkan mengalami penurunan, dimana cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram, cabai merah Rp 20 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 18 ribu per kilogram.

Harga tomat dibanderol Rp 6 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp 48 ribu per papan, dan minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilogram.

Sementara berdasarkan pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Simpang Limun, Jalan SM Raja Medan, Rabu (22/3/2023), Suasana pasar menjelang Ramadhan terpantau dipadati pengunjung sejak pagi hingga menjelang siang.

(cr26/tribun-medan.com)