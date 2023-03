H-1 Ramadhan, Harga Cabai Merah di Medan Anjlok Menjadi Rp 17 Ribu Per Kg

TRIBUN-MEDAN, MEDAN - Satu hari atau H-1 jelang Ramadhan, harga cabai merah di beberapa pasar tradisional Kota Medan anjlok.

Adapun harga cabai merah saat ini anjlok hingga Rp 17 ribu per kilogramdari yang sebelumnya dibanderol kisaran Rp 20 ribu - Rp 24 ribu per kilogram.

Seorang pedagang sayur mayur di Pasar Pringgan, Andi menyampaikan harga cabai merah dan cabai hijau mengalami penurunan harga pada H-1 Ramadan.

Padahal sebelumnya, harga cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit masih tergolong stabil selama beberapa pekan ini.

"Saat ini harga cabai merah sama cabai hijau paling anjlok. Kalau cabai rawit lumayan turun juga tetapi hanya tipis saja, komoditas lainnya masih stabil semua harganya, " ucap Andi saat ditemui Tribun Medan, Rabu (22/3/2023).

Ia mengatakan untuk harga cabai hijau saat ini dibanderol kisaran Rp 10 ribuan per kilogram, sedangkan cabai rawit dibanderol Rp 20 ribu per kg.

Terkait dengan hal ini, seorang distributor cabai di Pasar MMTC Medan menyampaikan adapun penyebab anjloknya harga ketiga komoditi tersebut disebabkan oleh banyaknya pasokan.

"H-1 Ramadan ini cabai merah banyak masuk pasokannya, nah kenaikan pasokan ini membuat harga cabai anjlok. Kalau ditingkat distributor Rp 15 - Rp 16 ribu per kg," ujarnya.

Ketua Pemantau Pangan Sumut Gunawan menyampaikan harga cabai merah tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya.

Dimana variasi harga yang terbentuk di Kota Medan itu berada dalam rentang Rp 28 ribu - Rp 40 ribu per kg.

Meski demikian, Ia menilai bahwa penurunan harga cabai ini hanya bersifat temporer.

Menurut pantauan Tribun Medan, untuk jenis bumbu-bumbuan dapur lainnya terpantau stabil. Bawang merah dan bawang putih terpantau tidak berubah dalam rentang Rp 27 ribu - Rp 31 ribu per kg.

Demikian halnya minyak goreng curah yang masih sama Rp 14 ribu per kg, daging ayam dikisaran Rp 28 hingga Rp 30 ribu per kg, telur ayam dikisaran Rp 26 ribuan per kg.

Untuk daging sapi sementara harganya memang naik dalam rentang Rp 135 ribu hingga Rp 170 ribu per kg.

(cr9/tribun-medan.com)