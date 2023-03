Pengertian Alkuna, Manfaat dan Sifatnya, Materi Belajar Kimia Kelas 11

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Pengertian Alkuna, manfaat dan sifatnya akan dibahas pada materi belajar kimia kelas 11 berikut ini.

Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah alkana, alkena dan alkuna. Ketiganya merupakan golongan senyawa hidrokarbon alifatik karena tersusun atas unsur-unsur atom karbon (C) dan hidrogen (H) yang saling berikatan membentuk rantai terbuka (bisa bercabang maupun tidak). Alkana diklasifikasikan sebagai hidrokarbon alifatik jenuh karena memiliki ikatan tunggal antara rantai atom karbon, sedangkan alkena dan alkuna diklasifikasikan sebagai hidrokarbon alifatik tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap antara rantai atom karbon.

Nah, jika pada pembahasan sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang alkana dan alkena, pada pembahasan kali ini kamu akan belajar tentang alkuna, golongan terakhir dari hidrokarbon alifatik.

Pengertian Alkuna

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alkuna merupakan salah satu jenis senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap tiga. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-n dengan n > 1.

Misalnya:

Jika n = 2, C2H2 adalah suku pertama alkuna.

Jika n = 3, C3H4 adalah suku kedua alkuna.

Jika n = 4, C4H6 adalah suku ketiga dari alkuna.

Nomenklatur IUPAC untuk alkuna

Alkynes memiliki dua nama tergantung pada jenis rantai.

1. Rantai Lurus

Nama alkuna rantai lurus dengan C = 2 dan C = 3 ditulis sesuai dengan jumlah atom C penyusunnya dan diakhiri dengan -una.

Contoh :