JADWAL Tayang Siaran Liga 1 Selama Bulan Ramadhan, Persib Vs Bhayangkara Pembuka Main Malam

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal tayang Liga 1 mengalami perubahan selama Bulan Ramadhani di mana setiap laga disiarkan usai berbuka puasa. Simak jadwal lengkap Liga 1 selama bulan Ramadhan 2023.

Laga antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC menjadi pertandingan perdana Liga 1 yang digelar pada bulan Ramadhan.

Selain laga Persib vs Bhayangkara FC, ada dua pertandingan di waktu yang sama yakni laga Arema FC vs Borneo FC dan Persik Kediri vs Persita Tangerang.

Diketahui, Liga 1 tetap bergulir selama bulan Ramadhan dan ditargetkan akan rampung pada pertengahan April 2023.

Selama Bulan Ramadhan, Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan pertandingan bakal berlangsung malam hari mulai pukul 20.30 WIB.

Gambaran Logo BRI Liga 1 (Ist)

Penetapan waktu kick-off di malam hari itu tentu menuai pro dan kontra.

Apalagi, pertandingan yang digelar terlalu malam berisiko terjadi kerusuhan, seperti Tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korman jiwa.

Namun, jika kick.off digelar di sore hari maka akan berbenturan dengan adzan Maghrib dan jam berbuka puasa.

Keputusan tersebut telah diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus beberapa waktu lalu.

"Jadwal keseluruhan di bulan Ramadhan sama seperti tahun lalu di pukul 20.30 WIB," ucap Ferry Paulus pada Rabu 1 Februari 2023.

Dilansir dari laman resmi PT LIB, terdapat 8 pertandingan Liga 1 yang sudah dijadwalkan selama bulan Ramadhan.

Berikut jadwal pertandingan Liga 1 selama bulan Ramadhan 2023.

Jumat, 24 Maret 2023

Persib Bandung vs Bhayangkara FC

Stadion Pakansari, Bogor Pukul 20.30 WIB.